Nomineret til Årets Fund 2018: »Karate giver mig ro og struktur i hverdagen«

Mange unge danske atleter har gjort det godt i 2018, og blandt dem finder man en gut fra det nordjyske, som i 15 år har dyrket en sport, man ikke hører meget om i Danmark: karate. Men Michel Corbalan er nu så skrap, at han er nomineret til Årets Fund 2018-kåringen, der finder sted 28. december.

NOMINERET Michel Corbalan 20 år, sportskarate.dk, Aalborg. Præstationer 2018: U21 EM-guld i Sotji, top-7 ved senior-VM i Madrid og NM-guld i Tampere (alle 2018) De øvrige nominerede til Årets Fund 2018 er: Line Christophersen (badminton), Rajbek Alvievich Bisultanov (brydning), Julius Johansen (cykling), Jacob Bruun Larsen (fodbold), Nicolai Højgaard (golf), Kristina Jørgensen (håndbold), Anna Munch (sejlsport) Stephanie Grundsøe (skydning) og Viktor Hald Thorup (skøjteløb)

»Jeg troede først, det var en slags reklame, det der med Årets Fund, for jeg havde aldrig hørt om det før. Men da jeg fandt ud af, at det var noget, som for eksempel Caroline Wozniacki havde været med i, blev jeg meget interesseret. Jeg havde faktisk lidt svært ved at sove den aften. Og kåringen betyder nu meget for mig«, fortæller Michel Corbalan.

Den 20-årige karatekæmper er stolt af nomineringen, men han har egentlig været svær at komme uden om, for hans gennembrud på den internationale scene er imponerende. Senest blev han nordisk mester i Tampere, og før det tog han U21 EM-guld i Sotji og opnåede en flot placering ved senior-VM i Madrid. I denne sæson er det blevet til seks rejser ud i verden for at møde nogle af de allerstærkeste konkurrenter i sin sport.

Vennerne forstår ham

Men til hverdag går Michel i skole som så mange andre, i hans tilfælde 3. år på htx på Aalborg Tekniske Gymnasium, og karate har været med til at skabe en god skolegang.

»Karate har givet mig mere struktur på mine afleveringer i skolen og giver mig i det hele taget mere ro til skolearbejdet. Jeg bruger meget tid på min sport, men vennerne forstår det godt, og det er jeg meget glad for«, siger Michel Corbalan, der til januar formentlig tager en tur til et stævne i Paris. Og som startede med karate på en lidt speciel baggrund.

»Jeg begyndte med karate som 5-6-årig, og det var nok, fordi jeg blev drillet og mobbet i skolen. Jeg ville dengang gerne lære at forsvare mig selv. Mine forældre støttede mig, og sportens specielle regler interesserede mig. I karate lærer man respekt for andre, for træneren, og der arbejdes meget seriøst, selv om vi også har det sjovt. Respekten modnede mig, og sporten har været med til at give livet noget perspektiv«, forklarer Michel Corbalan.

Han startede med at deltage i konkurrencer ved de danske mesterskaber som 10-årig på opfordring fra træneren Allan Busk, og siden har karatekarrieren blot taget fart.

»Det har udviklet mig at komme med til stævner, og efter 6. klasse kom jeg til at gå i en idrætsklasse med et godt elitemiljø. Her blev jeg bare endnu mere motiveret i forhold til karate, og her blev der plads til træning hver dag. I dag træner jeg cirka ni-ti gange om ugen og omkring halvanden time hver gang«, fortæller Årets Fund-kandidaten.

Michel kan lide kampen

I karate er der tre hovedelementer i træningen: kihon med indlæring af grundteknikkerne, kata med serier af teknikker over for usynlige modstandere og kumite, der er kamp mod en eller flere fysiske modstandere. Michel er ikke i tvivl om, hvad han synes, det er sjovest at træne.

»Jeg kan klart bedst lide kumite, fordi man kæmper mod andre og kan vise, hvad man har lært. Det er jo også det, jeg skal kunne, når jeg tager rundt til stævner både herhjemme og i udlandet«. Og det er udlandet, der er en del af Michel Corbalans store fremtidige mål.

»Da jeg for to år siden fik at vide, at karate er med på programmet ved OL i Tokyo, tænkte jeg, at nu måtte jeg virkelig tage mig sammen, og det gjorde mig endnu mere seriøs med min sport. Der er ingen tvivl om, at mit drømmemål er at komme med til OL i 2020«, fastslår Michel Corbalan.

Hans træner i Aalborg, Allan Busk, der også er landstræner i Dansk Karate Forbund, fortæller, at det endelige OL-kvalifikationsstævne afvikles i maj 2020. Og han har stor tiltro til Corbalans evner.