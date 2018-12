Nomineret til Årets Fund 2018: 17-årig overgår både tour-vinderne og Ryder Cup-helten

I den kommende tids kåringer i en fuldstændig uoverskuelig sportsverden, hvor resultater skal sammenlignes på tværs af bolde i forskellige størrelser og fysiske præstationer af kortere eller længere varighed, vil et par succesrige golfstjerner som Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard helt sikkert figurere blandt nogle af dansk idræts største navne i 2018.

Nomineret Nicolai Højgaard Født: 12. marts 2001 Klub: Gyttegård Golfklub Meritter 2018 EM-guld for amatører, VM-guld for hold, DM-guld for klubhold, EM-sølv for klubhold, guld ved det uofficielle junior-VM for hold De 10 nominerede Line Christophersen (badminton) Rajbek Alvievich Bisultanov (brydning) Julius Johansen (cykling) Jacob Bruun Larsen (fodbold) Nicolai Højgaard (golf) Kristina Jørgensen (håndbold) Michel Corbalan (karate) Anna Munch (sejlsport) Stephanie Grundsøe (skydning) Viktor Hald Thorup (skøjteløb) Vis mere

Men for lige at mudre det i forvejen uigennemsigtige sammenligningsgrundlag yderligere, så fik årets to vindere på European Tour baghjul af tre purunge talenter, da Den Gyldne Golfbold for årets bedste danske golfpræstation i går blev uddelt.

Den gik nemlig til holdet bestående af 20-årige John Axelsen og de 17-årige tvillinger Rasmus og Nicolai Højgaard for som det første danske hold nogensinde at have vundet amatørernes verdensmesterskab for hold – for ’voksne’, vel at mærke.

Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix 20. december fik fra venstre Nicolai Højgaard, John Axelsen og Rasmus Højgaard i fællesskab overrakt Den Gyldne Golfklub, der er Sportsjournalisternes Golfklubs pris for årets bedste danske golfpræstation.

20. december fik fra venstre Nicolai Højgaard, John Axelsen og Rasmus Højgaard i fællesskab overrakt Den Gyldne Golfklub, der er Sportsjournalisternes Golfklubs pris for årets bedste danske golfpræstation. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

For Nicolai Højgaard var VM-guldet for hold imidlertid bare en af overvældende mange triumfer i en eventyrlig sæson, der endte med at give ham en nominering som Årets Fund i dansk idræt.

Lad os lige opsummere sæsonens højdepunkter i kronologisk rækkefølge:

27. april vandt Nicolai Højgaard som den yngste dansker nogensinde en turnering på den skandinaviske Ecco Tour, Bravo Tours Open på Rømø. Han vandt med 2 slag foran svenskeren Ludwig Nordeklint, der som en trøst fik førstepræmien på 54.000 kr., fordi Nicolai Højgaard som amatør ikke må modtage præmiepenge.

Omtalen af sejren i Bravo Tours Open

15. juni vandt Danmark i Japan Toyota Junior Golf World Cup, der er et uofficielt verdensmesterskab for juniorhold. Spanien var 7 slag foran inden sidste runde, men Danmark endte 2 slag foran Spanien med Rasmus Højgaard (16 slag under par) og Nicolai Højgaard (12 slag under par) som turneringens to bedste individuelle spillere.

Link til slutresultatet for turneringen

30. juni vandt Nicolai Højgaard i hollandske Haag – trods en dobbeltbogey på sidste hul – europamesterskabet for amatører. Det er en titel, der tidligere er vundet af blandt andre Lucas Bjerregaard (2010), Rory McIlroy (2006) og Sergio Garcia (som 15-årig og den yngste nogensinde i 1996). Samt danskeren Morten Backhausen, hvilket i 1993 gav Dansk Golfunions nuværende direktør titlen som Årets Fund.

Link til European Golf Associations omtale af EM-sejren

8. september vandt Danmark i Irland for første gang nogensinde verdensmesterskabet for amatørhold ved at slutte 1 slag foran USA. To af de tre spilleres score tæller i hver af de fire runder, og guldet var resultatet af en solid holdpræstation, hvor de tre danskere skiftedes til at bidrage til scoren, som efter 4 dage var henholdsvis 16 (Nicolai Højgaard), 15 (Rasmus Højgaard) og 14 (John Axelsen) slag under par. Danmarks hidtil bedste VM-resultat er sølvet fra 2010, da holdt bestod af Lucas Bjerregaard, Joachim B. Hansen og Morten Ørum Madsen.

Omtalen af VM-sejren på Den Internationale Golfunions hjemmeside

17. september vandt Gyttegård Golf Klub på The Scandinavian i Farum med en finalesejr over Aalborg for første gang det danske mesterskab med et hold bestående af syv spillere, blandt dem naturligvis tvillingerne Højgaard.

29. oktober tog Gyttegård som dansk mester til Frankrig, hvor Nicolai Højgaard, Rasmus Højgaard og Jens Christian Tvergaard ved EM for hold blev sølvvindere med Nicolai Højgaard som nummer 3 på listen over bedste individuelle scores.

Og så er det vel på sin plads at lade Nicolai Høgjaard sætte nogle ord på den vanvittige sæson:

»Sejren på Rømø kickstartede det hele. Det gav mig et ton af selvtillid, som jeg tog med til det individuelle EM. Den sejr er min største individuelle bedrift, men sejren ved hold-VM var mere exceptionel, fordi ingen danskere nogen sinde før har vundet, og fordi vi repræsenterede Danmark. At vinde som et hold gjorde bare, at det var ekstra fedt«, opsummerer Nicolai Højgaard sine mange resultater.

Læg oven i ovenstående meritliste, at Nicolai Højgaard i 2018 blandt andet også spillede Junior Ryder Cup i Frankrig, ungdoms-OL i Argentina samt European Tour-turneringer i Skotland og Tyskland. Så giver det sig selv, at handelsskoleeleven ud over en masse leaderboards også er højt placeret på listen over fravær på Campus Vejle Sportscollege.