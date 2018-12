18 mål: Robert Skov er Superligaens mest scorende i 21 år

At score et hattrick, der i en moderne definition er 3 mål i samme kamp, giver målscoreren retten til at få kampbolden med hjem.

Nu om dage er der jo ikke bare én, men flere kampbolde, og Robert Skov har fået et par stykker af dem.

For den 22-årige FCK-spiller gjorde det for anden gang på 14 dage, da hans helt eminente venstreben gjorde forskellen i 3-0-sejren over Sønderjyske: sparkede de gule kampbolde utageligt i kassen 3 gange i samme kamp.

Robert Skov scorede også hattrick i 6-1-sejren over AC Horsens for to uger siden, men i Haderslev var han den helt afgørende forskel i en kamp, hvor de to hold havde henholdsvis 13 og 14 afslutninger. FCK havde bare Robert Skov.

Først blev Robert Skov sendt af sted til højrekanten, hvor han trak ind i feltet og fra en lidt spids vinkel kontrolleret placerede bolden i det lange hjørne – hans varemærke, som træner Ståle Solbakken betegnede det over for Canal 9.

Så fik Robert Skov bolden fra Peter Ankersen, lagde den til rette for sig selv og sparkede den via stolpen ind i det korte hjørne med det, Solbakken kalder en overraskende afslutning.

Og så for femte gang i denne sæson på et direkte frispark, der nok ramte en modstander i muren, så Sebastian Mielitz i Sønderjyskes mål var aldeles prisgivet.



»Robert har revolutioneret vores standardsituationer. Nu er det tæt på at være fifty-fifty, om vi scorer på vores frispark«, lød rosen fra FCK-træneren.

Glad for at være, hvor han er

Med sine 18 mål i 20 kampe er Robert Skov den mest scorende i en efterårssæson siden 1997, da Ebbe Sand scorede 19 mål i 18 kampe, og derudover har kun Miklos Molnar scoret 18 mål i en efterårssæson i Superligaen. Det var i 1996, da der blev afviklet 18 kampe inden vinterpausen.

Sidste år scorede Emiliano Marcondes 17 mål i 19 kampe for FC Nordsjælland, hvorefter han som 22-årig skrev kontrakt med Brentford, men Robert Skov har ingen umiddelbare planer om at forlade Superligaen.

»Lige nu er jeg glad for at være, hvor jeg er, og det er vigtigt at være glad. Det føles godt at spille på et godt hold. Det er et privilegium. 2018 har været et fantastisk år, hårdt og udviklende. I foråret lavede jeg 1 mål og 1 assist, så at stå her nu og have scoret så mange mål er en speciel følelse, men jeg har nogle fantastiske holdkammerater, der har taget mig ind og har hjulpet mig«, sagde Robert Skov til Canal 9.



En chance for at slå Ebbe Sands rekord

Robert Skov har scoret 8 mål i Parken og 10 på udebane og er efterårssæsonens helt store profil i Superligaen.

»Han har alle de fysiske forudsætninger og et gudsbenådet venstreben, som man ikke kan træne sig til«, sagde Ståle Solbakken om sin topscorer, der stod ved siden af ham i tv-studiet.

»Det er fedt at få anerkendelse af min træner. Jeg arbejder også hårdt hver dag. Ikke kun på at forbedre min svage sider, men også på at blive bedre til det, jeg er god til«, sagde Robert Skov uden at nævne det venstreben, der har gjort ham til den mest scorende i 21 år.

Robert Skov har scoret 9 mål i årets sidste 4 Superligakampe og har en reel chance for at overgå Ebbe Sands topscorerrekord på 28 mål fra dengang, der var 33 kampe i en sæson. Robert Skov har udsigt til yderligere 16 kampe i den forestående forårssæson, som FCK indleder på førstepladsen.