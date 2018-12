19-årig har taget et stort skridt mod OL i Tokyo

Nomineret Julius Johansen Født: 13. september 1999 Hold: Banelandsholdet/ColoQuick Meritter 2018: VM-sølv i 4 km holdforfølgelsesløb, 2 x World Cup-guld med både 4 km-holdet og i parløb. Samlet sejr plus en etapegevinst i det hollandske Olympia’s Tour på landevejen, nr. 1 ved U23-DM, nr. 5 i PostNord Danmark Rundt. Nominerede: Line Christophersen (badminton), Rajbek Alvievich Bisultanov (brydning), Jacob Bruun Larsen (fodbold), Nicolai Højgaard (golf), Kristina Jørgensen (håndbold), Michel Corbalan (karate), Anna Munch (sejlsport), Stephanie Grundsøe (skydning), Viktor Hald Thorup (skøjteløb). Vis mere

Efter en forrygende start på sæsonen for dansk banecykling har den 19-årige Julius Johansen, der af Danmarks Cykle Union er indstillet til Årets Fund 2018, medvirket til at sende 4 km forfølgelsesholdet af sted på en tilsyneladende usvigelig støt kurs mod olympisk deltagelse i Tokyo og på baggrund af de aktuelle resultater desuden til en fremtrædende status som medaljekandidat.

I indstillingen til hæderen fra DCU lægges der ikke skjul på de enorme forventninger, der stilles til den nordsjællandske teenager, der som suveræn juniorverdensmester på landevejen allerede sidste år var et emne, hvis det ikke lige var, fordi Mikkel Bjerg ligeledes strøg til tops ved VM i Bergen og sikrede sig guldet på enkeltstarten i U23-kategorien.

Kan blive en af de største

»Julius Johansen kan blive et af Danmarks største sportsnavne«, fastslår DCU’s landstræner, Anders Lund.

»Han har de rette fysiske og mentale forudsætninger, og han forcerer ikke udviklingen, men holder blandt andet fast i et mål om OL i 2020 – og der findes få mere klare OL-medaljekandidater blandt samtlige danske talenter på tværs af sportsgrene«.

At det ikke kun er herhjemme og i det internationale banemiljø, Julius Johansens exceptionelle kvaliteter er blevet bemærket, ses bl. a. af, at han straks efter nytår for anden gang er inviteret på træningslejr i Spanien med verdens mest vindende professionelle landevejsmandskab, belgiske Deceuninck – Quick-Step.





Foto: Steven Paston/AP Julius Johansen (t.h.) oplevede sin seneste internationale triumf i en olympisk disciplin, da han 15. december sammen med Casper Folsach vandt parløbet ved World Cup-stævnet i London.

»Foreløbig er alt styret ind på succes med 4 km-holdet ved OL, men derefter er det da min drøm at få kontrakt med et WorldTour-hold«, siger Julius Johansen, hvis landevejskarriere i 2019 fortsat udspiller sig på det hjemlige tredjedivisionshold ColoQuick, hvor også de øvrige ryttere fra 4 km-holdet er samlet, bortset fra Lasse Norman, der kører for det belgiske Corendon-Circus..

»Der er flere hold, som har vist interesse, så jeg håber , at alt med tiden flasker sig, men det allerførste store mål er VM på bane i Polen i slutningen af februar«.

På elitelandsholdet som junior

»Derefter kommer så en periode, hvor jeg skal koncentrere mig meget om at få min studentereksamen i hus. Jeg er selvstudent og på et år, der har budt på 210 rejsedage, er jeg kommet lidt bagefter. Jeg skal imidlertid være færdig til sommer, og eftersom der venter 11 eksaminer, skal der virkelig slides i det«.





Foto: Johannes Skov Andersen Pol Julius Johansen er varmt klædt på til den hjemlige vintertræning på landevejen.

Allerede i sæsonen 2016-17, mens han endnu var junior, udviklede Julius Johansen sig til et nyt, fast element i den trup, der havde erobret bronze i 4 km holdforfølgelse ved OL i Rio.

1. marts i år nåedes det foreløbige højdepunkt i den sammenhæng, da han sammen med Niklas Larsen, Casper Folsach og Frederik Rodenberg sikrede Danmark sølv ved verdensmesterskaberne i den hollandske by Apeldoorn.

Her i vinter har den rød-hvide kvartet videreført de imponerende takter fra sidste sæson med en lidt anden besætning – den tredobbelte olympiske medaljevinder Lasse Norman og Rasmus Lund Pedersen har indtil videre erstattet Niklas Larsen og Frederik Rodenberg – og de tre første World Cup-afdelinger i Frankrig, Canada og Tyskland bød således på to danske sejre og en sølvmedalje.

Ydermere har Julius Johansen en væsentlig del af æren for, at Danmark totalt har domineret en anden olympisk styrkeprøve, parløbet, ved de fire hidtidige World Cup-stævner med sejr i dem alle. To af dem, i Berlin og senest i London, har Julius Johansen hjemført sammen med Casper Folsach.