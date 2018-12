Østrigsk skifænomen sætter alle på plads i sjælden disciplin

Direkte sport i tv Mandag 17. december TV 2 Sport 2.00 Basketball: Houston-Utah TV3 Sport 11.45 Fodbold: Ch. League-lodtrækning 19.00 Fodbold: AGF-Hobro 23.00 Dart: VM 2.10 Am. fodbold: Carolina-New Orleans TV3 Max 20.45 Fodbold: Derby-Nottingham Canal 9 15.00 E-sport: Superligaen 21.00 E-sport: Superligaen, finale Eurosport 1 12.00 Fodbold: Ch. League-lodtrækning 13.00 Fodbold: Europa League-lodtrækning 18.00 Alpint: WC, parallelstorslalom (m) Vis mere

Alpint: Østrigeren Marcel Hirscher vandt mandag sæsonens eneste World Cup-dyst i parallelstorslalom. På pisten i Alta Badia i det nordlige Italien vandt han finalen over franskmanden Thibaut Favrot. Hirscher var 0,14 sekunder hurtigere end konkurrenten. I parallelstorslalom mødes to duellanter på to så vidt mulig ens pister, og vedkommende med den hurtigste tid avancerer til næste knockoutrunde, mens taberen ryger ud. Det er ikke overraskende, at Hirscher endte med at vinde. I både slalom og storslalom har østrigeren været så suveræn, at han i de seneste syv sæsoner har hentet point nok til at vinde den samlede alpine World Cup.

Fodbold: Superligaklubben Sønderjyske opsiger træner Claus Nørgaards kontrakt med øjeblikkelig virkning. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Træneren havde kontraktudløb til sommer, men allerede i den forgangne weekend meddelte Nørgaard, at han ikke ville forlænge den. Mandag kom klubben så frem til at stoppe samarbejdet allerede nu. »Det har hele tiden været planen, at vi ville evaluere efter årets sidste kamp, og det har vi nu gjort. Konklusionen er fra vores side, at tiden er inde til at få frisk blod ind, og derfor har vi valgt at afbryde samarbejdet«, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

Fodbold: Brøndby overvintrer på en tredjeplads, men har målt på spil og resultater været langt efter konkurrenterne FC København og FC Midtjylland i toppen af rækken. Jan Bech Andersen, der ejer aktiemajoriteten i klubben, kalder efteråret for en skuffelse i en mail sendt til Tipsbladet. »Vi skal finde stabiliteten igen og tilbage til den røde tråd. Efteråret har været for svingende, og det kan vi ikke være bekendt over for os selv, vores fans og vores partnere. Vi har nået målsætningen om top-3, men ellers er det et skuffende efterår, hvor vi ikke har leveret, hvad vi forventede. Vi må kigge indad, analysere og evaluere og så komme stærkt tilbage i 2019«, skriver Jan Bech Andersen.

Skisport. Den amerikanske alpinstjerne Lindsey Vonn har siddet ude med en knæskade en måneds tid, men den levende legende forvneter at være tilbage i løbet af januar. Det oplyser den amerikanske landstræner Paul Kristofic til AP. Vonns store sæsonmål er at slå svenske Ingemar Stenmarks rekord på 86 sejre i World Cuppen. Vonn har 82 stående på sit cv.

Fodbold: Den danske angriber Nicolai Brock-Madsen skal på jagt efter en ny arbejdsgiver. Mandag blev han enig med Birmingham om at rive sin kontrakt over et halvt år før dens egentlige udløb. Den tidligere U21-landsholdsspiller skiftede til Birmingham i sommeren 2015 og har ikke spillet en kamp for klubben siden december 2015. Det skyldes blandt andet, at han har været udlejet til hollandske Zwolle, polske Cracovia og skotske St. Mirren.

Fodbold: Tirsdag aften spilles den første semifinale ved Fifa Club World Cup i Abu Dhabi, når argentinske River Plate møder det lokale hold Al-Ain. På arabernes mandskab optræder den brasilianske kantspiller Caio, der godt ved, det bliver svært. »Vi skal løfte vores niveau en hel del, hvis vi skal lykkes med at besejre River Plate, men vi vil give alt, hvad vi har i det opgør«, siger Caio til fifa.com. Han har en klubfortid i fødebyen São Paulo og japanske Kashima Antlers, der onsdag møder Real Madrid i den anden semifinale.

Fodbold: Danskertrioen Anders Christiansen, Søren Rieks og Lasse Nielsen skal sammen med resten af Malmö FF-holdet møde Chelsea i den næste opgave i Europa. Der var mandag eftermiddag lodtrækning til 16.-finalerne i Europa League, og her blev det et af de mest interessante fodboldopgør set med danske briller. Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen spiller for Chelsea, og dermed er der også lagt op til et danskermøde i de to kampe, som spilles i februar. I et andet interessant opgør mellem de 32 tilbageværende hold i Europa League kan det blive til endnu et danskeropgør. Sevilla med landsholdsanfører Simon Kjær skal nemlig møde Lazio, der råder over backen Riza Durmisi.

Her er lodtrækningen: Viktoria Plzen, Tjekkiet-Dinamo Zagreb, Kroatien, Club Brugge, Belgien-Salzburg, Østrig, Rapid Wien, Østrig-Inter, Italien, Slavia Prag, Tjekkiet-Genk, Belgien, FK Krasnodar, Rusland-Leverkusen, Tyskland, FC Zürich, Schweiz-Napoli, Italien, Malmö FF, Sverige-Chelsea, England, Shakhtar Donetsk, Ukraine-Frankfurt, Tyskland, Celtic, Skotland-Valencia, Spanien, Rennes, Frankrig-Betis Sevilla, Spanien, Olympiakos, Grækenland-Dinamo Kijev, Ukraine, Lazio, Italien-Sevilla, Spanien, Fenerbahce, Tyrkiet-Zenit St. Petersborg, Rusland, Sporting Lissabon, Portugal-Villarreal, Spanien, BATE Borisov, Hviderusland-Arsenal, England, Galatasaray, Tyrkiet-Benfica, Portugal. De første kampe spilles den 12. og 14. februar, mens returkampene afvikles den 20. og 21. februar.

Fodbold. Lionel Messi scorede tre gange på 17 minutter og lagde op til to andre scoringer, da FC Barcelona cementerede deres topposition i La Liga med en 5-0-sejr ude over Levante. Det var 43. gang i karrieren Messi - for nyligt valgt som verdens 5. bedste (!) spiller - lavede hattrick.