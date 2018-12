Politikens hold i efteråret Esbjerg-træner stiller sig foran FCK's Ståle Solbakken

FOR ABONNENTER

Måske kunne det være et spørgsmål til en fodboldquiz ved julefrokosten. Hvem har sagt: De er mindst lige så gode som os – til at spille mod danske hold. Nå nej, det er for nemt. Svaret hedder selvfølgelig Ståle Solbakken. FCK-træneren er specialist i at drille konkurrenterne og sende stikpiller. Samtidig med at han roser FC Midtjylland, gør han lige en gang til opmærksom på, at FCK’erne altså er de eneste, der hvert år kan begå sig på den europæiske scene ved siden af Superligaen.