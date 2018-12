AGF henter smal sejr i tillægstiden i Aarhus

AGF hentede mandag aften tre point, da holdet vandt 1-0 på hjemmebane over bundholdet Hobro i den sidste superligakamp i 2018.

Med sejren slutter AGF efterårssæsonen som nummer ti med 24 point efter 20 kampe, mens Hobro er sidst med 16 point.

Mandagens opgør var mere præget af fight på banens midte end godt fodboldspil, men AGF formåede at score et forløsende mål i tillægstiden, da Pierre Kanstrup kom først på et indlæg efter et frispark.

Stærk Hobro-målmand

Efter en fin Hobro-indledning på kampen fik hjemmeholdet kampens første store chance efter 12 minutters spil.

Her sendte Jens Stage et hovedstød mod mål, men en sprællende Jesper Rask i Hobro-målet stod i vejen for aarhusianerne.

Ingen af holdende formåede for alvor at sætte sig på spillet i første halvleg, og halvlegen forblev målløs.

Efter pausen forsøgte AGF flittigt at kreere kampafgørende situationer, men holdet havde svært ved at overvinde et godt kæmpende udehold.

Alligevel var hjemmeholdet tæt på en forløsende scoring efter 65 minutters spil, da offensive Mustapha Bundu blev spillet helt fri tæt under mål.

Forløsningen kom alligevel

Endnu en gang stod Hobros Jesper Rask dog i vejen for værterne. I denne ombæring med en flot fodparade.

I kampens tillægstid lykkedes det så endelig for hjemmeholdet at score.

Forsvarsspiller Pierre Kanstrup kom først på et frispark, og han sikrede dermed sejren til AGF.

I sidste uge var Pierre Kanstrup uheldig, da han i slutfasen lavede selvmål, så AGF tabte med 0-1 til FC Nordsjælland, men mandag fik han altså en helterolle.

Superligaen holder vinterpause frem til februar.

Ritzau