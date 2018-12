Mikkel Hansen før VM: Talent er godt, men guldet kommer gennem hårdt arbejde

Den danske verdensstjerne mener, at Danmark har holdet, der kan vinde VM-titlen. Men eksperter mener, at det kun kan lade sig gøre, hvis Hansen selv er på toppen.

Tænk, det er 10 år siden, landsholdsreserven Mikkel Hansen lavede sit supermål mod Rusland i den olympiske turnering i Beijing, det sejrsgivende mål på tremeterkast efter spilletidens udløb, og således raketstartede sin internationale karriere.

Siden da er mange og store, flammeskriftsprægede superlativer flydt ned over danske avissider og ud gennem radioens og fjernsynets højttalere – og siden er han også to gange officielt kåret som ’verdens bedste’, i 2011 og 2015.

Den nu 31-årige mand fra Helsingør med aktuel adresse på Boulevard Malesherbes i Paris’ 8. arrondissement regnes stadig blandt verdens bedste tre spillere, ikke kun i kraft af sine evner som målscorer, men sandelig også gennem sit utrolige overblik og sin chanceskabende spilfordeling.

Og lige nu, et par uger inden Danmarks første VM-kamp mod Chile i Royal Arena fløjtes i gang, forbindes det danske håb om en medaljebelønnet indsats – måske guld, hvem ved – i høj grad med Mikkel Hansens evner. Vil hans stort anlagte spil lykkes? Vil han kunne gøre sin dygtige holdkammerater endnu bedre? Ja, vil han kunne løfte landsholdet til uanede højder foran et sydende og krævende publikumshav?

Mikkel Hansen kender udmærket spørgsmålene. Han ved, at de er en uundgåelig følge af hans succes og af de resultater, han har opnået med det stærkeste danske landshold nogensinde – olympisk guld, et europamesterskab, to VM-finaler og EM-sølv. Fem topresultater på otte år forpligter og skaber forventninger, det er en naturlov. Mere vil have mere.

Det er ikke en fremmed situation for Mikkel Hansen. Sådan er han selv opdraget, det er topidrætsmandens adelsmærke. Man spiller for at vinde. Og det gælder hver eneste kamp. At være betingelsesløs stræbsom er en pligt.

»Hver kamp skal give to point. Når man spiller for topklubber er det en naturlig forventning. Og når det ikke lykkes, er der nærmest tale om en fiasko, om et uacceptabelt resultat«, siger Mikkel Hansen i denne samtale med Politiken.

»Håndbold er ikke bare håndbold. For mange forstår ikke forskellen på at spille på et mindre hold og på et stort, hvor presset er virkelig hårdt, og hvor kravet om sejr i hver eneste kamp er udtalt. Det er noget man lærer – og det er noget, de unge talenter i dansk håndbold skal kunne håndtere, hvis de vil mere end blot at være talentfulde og skabe sig en landsholdskarriere. Dét er skellet. At klare presset«.

Den nu 31-årige Mikkel Hansen er kommet godt på afstand af kælenavnet ’Unge Hansen’. Han er det voksne jungledyr, der har taget sine kampe med flokkens andre hanner og har fundet sin plads i hierarkiet, og han trives godt.

Klogt farvel til Barcelona

Det begyndte hjemme i Helsingør, hvor farmand Flemming Hansen (120 landskampe, 240 mål, red.) var en inspirator, det fortsatte på idrætsskolerne i Oure på Fyn og i GOG, det trygge danske miljø – og her fik han vist et så umådeholdent talent, at han blev hentet til FC Barcelona, spillets store arrogante magtklub. Her skulle karrieren have fortsat direkte op i Himlen, men sådan kom det ikke til at gå.

Der var langt fra Spanien til Danmark, lærepladsen var hård og den ensomme unge danske spiller havde svært ved at finde glæden. Efter to år blev han løst fra kontrakten og tog hjem til AG København, hvor han blomstrede op – og blev verdens bedste.

»Da jeg rykkede op fra ungdomsrækkerne til at blive senior, gik jeg – hvilket mange store talenter oplever – fra at være den bedste på årgangen til blot at være et nummer i rækken. Derfra kræver det virkelig hårdt arbejde at udvikle talentet, og jeg kan sige dig, at jeg fik intet forærende. Ham den langhårede fyr fra Sjælland med pandebåndet lå mere ned end han stod op. Oven i det kom så skiftet til Barcelona«.

»At jeg valgte at rejse hjem efter to år vil jeg ikke – hvilket andre ellers har gjort – betegne som en fiasko eller et dårligt valg. Nej, beslutningen om at rejse betragter jeg som klog. Jeg vidste, at hvis jeg skulle udvikle mig rent fysisk og også lære at dække op, skulle det ske et andet sted. Og det kom også til at passe, det skete i AG København. Det betyder ikke, at jeg fortryder de to hårde år i Barcelona, slet ikke, for jeg lærte at leve som en professionel, jeg blev opdraget i en sand vinderkultur, og jeg fik også set, hvilke mangler jeg havde som håndboldspiller«, fortæller Mikkel Hansen.

Lær af de gamle

Og her kommer han så med et råd til de unge talenter, der står på spring til en stor karriere: Lær af dem, der kan spillet, og som har prøvet en del.

»Det gjorde jeg i AG København og på landsholdet med stort udbytte. Men jeg har desværre også oplevet unge talenter, der følte sig for kloge til at tage mod råd fra spillere som Kasper Hvidt og Lars Jørgensen. Og det er dumt«.

Mikkel Hansen, der i 2012 skiftede til Paris S-G, vender hele tiden tilbage til begrebet ’hårdt arbejde’, for uden en konstant slidsom indsats kommer det 19-årige talent ikke videre. Det kan godt være, at han eller hun kan lave snurrigheder med bolden, men hvis ikke der trænes hårdt, er der ikke noget fundament for en karriereudvikling, mener han. Så står man tilbage, som det man var: et lovende talent. Men heller ikke andet.

»Jeg ville ikke bryde mig om at have ry for at være en, der ikke gider arbejde. Sådan er det for de fleste skandinaviske spillere, vi er parate til at slide for at blive bedre«.

Derfor har Mikkel Hansen altid trænet så meget, han kan. Ofte alene. Og han springer aldrig over hvor gærdet er lavest. »Det hårde arbejde lønner sig«, siger han.

Alene helt på toppen

Det kan landstræner Nikolaj Jacobsen, der også er cheftræner i den fysisk meget krævende tyske Bundesliga, kun bifalde.

»Mikkel har altid ydet noget ekstra, fordi han ville så meget. Han er da også den første og eneste danske spiller, der har fået prædikatet ’verdens bedste’ selvom dansk håndbold har udviklet verdensstjerner som eksempelvis Lars Christiansen og Erik Veje Rasmussen. Men Mikkel er ene om at have ramt toppen«, konstaterer Jacobsen.

»Måske ved han det ikke selv, men Mikkel Hansen er ekstrem vigtig for dansk håndbold. Det er ham, alle børnene ude i hallerne efterligner og vil være som. Det er ham, der skriver autografer til alle efter en landskamp, og det er ham, der sammen med kronprinsesse Mary gør en indsats mod mobning. Han er virkelig en rollefigur«.

Bent Nyegaard, der er kommentator og ekspert på håndboldkanalen TV 2, går skridtet videre og betegner Mikkel Hansen som »den historisk set mest betydende håndboldspiller, vi nogensinde har haft i Danmark«.

»Det er ganske unikt, hvad Mikkel Hansen har præsteret gennem årene, han har jo en vanvittig kapacitet, der gør, at jeg sidder og smiler, når han spiller. For han kan få selv det sværeste til at se legende let ud, ganske som Michael Laudrup formåede i sin tid, og som Christian Eriksen gør det i dag. Når man oplever noget sådant, er det bare om at nyde det«, lyder det fra Nyegaard.

Forbudt at kvaje sig

Og nu er det så VM-tid. Efter 41 år spilles de største kampe atter på danske gulve i den VM-slutrunde, der arrangeres i fællesskab med det tyske håndboldforbund.