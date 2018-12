Fra krigens rædsler til opgør på madrassen

Livet har ikke været let, snarere det modsatte, og den snart 24-årige Rajbek Bisultanov siger da også – på flydende dansk, men med den ’fremmedes’ særlige tone – at han som dreng har set ting, som drenge ikke burde se.

Han har ikke nogen synderlig lyst til at gå i detaljer med det, han så og oplevede som dreng i det, der kaldes Den anden Tjetjenienkrig, endnu et blodigt løsrivelsesforsøg fra Rusland, men som et lille billede fortæller han om dengang, han vågnede i sit værelse og så to soldater stå og sigte på ham.

»Der skete meget, og der er mange ting, jeg aldrig kommer til at glemme«, siger Rajbek Bisultanov til Politiken.

Forholdene blev for voldsomme og truende for den muslimske familie, og sammen med sine forældre, en storesøster og lillebror flygtede Rajbek til Danmark, hvor de havnede i Herning – hvor siden en lillesøster er blevet født.

»Jeg kom til Danmark som 12-årig, begyndte i skolen og meldte mig ind i den lokale brydeklub i Herning. Uden at kunne et ord dansk. Ja, det var en hård tid, en meget svær begyndelse uden venner. Jeg kendte jo ikke den danske kultur, vidste intet om, hvad det ville sige at være dansk – og så var der det med sproget. Det var meget vanskeligt«.

Inden familiens flugt fra Tjetjenien var Rajbek begyndt at gå til fribrydning, men efterhånden som krigshandlingerne udviklede sig, blev det farligere og farligere at komme til og fra træning, så han stoppede. Og han kom først til at stå i et brydelokale igen efter ankomsten til Herning.

Brydningen fylder meget

Brydningen kom til at fylde ganske meget i den unge tjetjeners liv, han viste sig nemlig at være et kæmpe talent, og efterhånden kom træningen og turneringerne til at tage så meget tid, at han ikke kunne få det til at gå op med sprogskole og en uddannelse som mekaniker. Og det skulle også vise sig, at hvis Rajbek skulle komme videre rent brydemæssigt, måtte han finde et andet træningsmiljø.

»Jeg tog til Nykøbing Falster og kom ind i brydeklubben Thor, og det var også gavnligt for min sproglige udvikling. Jeg fik et job på emballagefabrikken Granby Pack, hvor jeg er blevet uddannet som maskinarbejder. Det at arbejde sammen med danskere satte gang i mit sprog, det er gået fremad for mig på alle områder – men jeg kan stadig ikke skrive så godt dansk«, fortæller Rajbek Bisultanov.

Nomineret Rajbek Bisultanov Født: 23 år Klub: Brydeklubben Thor, Nykøbing Falster Meritter i 2018: U23-europamester og sølvvinder ved U23-VM.

Nominerede: Line Christophersen (badminton), Julius Johansen (cykling), Jacob Bruun Larsen (fodbold), Nicolai Højgaard (golf), Kristina Jørgensen (håndbold), Michel Corbalan (karate), Anna Munch (sejlsport), Stephanie Grundsøe (skydning), Viktor Hald Thorup (skøjteløb)

Det er efterhånden seks år siden, at han som teenager flyttede ind hos Thors cheftræner, Thor Hyllegaard, der også er sportschef i Danmarks Brydeforbund. Og som derfor har fuld kontrol over den unge bryders udvikling.

»Rent mentalt er Rajbek en meget stærk bryder, der tror, han kan slå alle, og den tro og viljestyrke har drevet ham vidt«, mener Hyllested, der også har gjort sit for at lære tjetjeneren, som meget, meget gerne vil være dansk statsborger, at spise og sove rigtigt – altså at leve som en topidrætsmand.

»Rajbek er en teknisk stærkere bryder end Mark O. Madsen (OL-sølv i 2016, red.), og han arbejder mere offensivt«, siger sportschefen.

Og ordene »drevet ham vidt« er ikke nogen overdrivelse. For 2018 er blevet det store gennembrudsår for Thor-bryderen, der tilbage i juni blev U23-europamester i den olympiske vægtklasse, 77 kg. På vej til finalen slog han et par medaljevindere fra senior-VM – og for ikke så længe siden blev det sølv ved U23-VM. Altså et par store resultater, som end ikke Mark O. Madsen formåede at hente i sine ungdomsår.

Stor ting at blive nomineret

Det er bedrifter, der har fået brydeforbundet til at indstille Rajbek til Danmarks ældste idrætspris, ’Årets Fund’, som Politiken uddeler hvert år i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, og Rajbek er nu blandt de 10 nominerede.

»Det er en rigtig stor ting for mig at blive nomineret, og jeg er meget stolt over anerkendelsen«, siger den unge bryder.