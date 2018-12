Tidligere træner om Nicki Bille: »Han har været en af de her gadespiller-typer«

Fodboldspilleren Nicki Bille har ikke haft det nemt.

Hans problemer kulminerede tirsdag aften, hvor han blev forsøgt dræbt i sin lejlighed.

Mark Strudal, som er Billes tidligere fodboldtræner fra Lyngby Boldklub, har længe været bekymret for, at en sådan hændelse var i vente.

»Jeg prøvede at skabe et godt netværk, der kunne hjælpe - alt fra hans søde kæreste til hans mor, agent, folk i og omkring klubben på forskellig vis. Jeg var godt klar over, at i det sekund, det netværk ikke er der til at samle op på ham, er der en risiko med Nicki. Han har behov for tryghed, kærlighed og varme,« siger han til BT.

Tæt på midnat tirsdag aften blev politiet kaldt ud til husspektakler på Nicki Billes adresse ved Sluseholmen i København. Det viste sig, at fodboldspilleren var blevet ramt af skud i underarmen fra et haglgevær.

Siden er tre personer blevet sigtet for drabsforsøg eller i grov kådhed at have håndteret et haglgevær på en sådan måde, at Nicki Bille blev ramt af et skud. De er desuden tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.

Nicki Bille har flere gange været ramt af skandalesager. Senest var i oktober i år, hvor Bille blev anholdt på Strøget i København efter angiveligt at have truet en person med en luftpistol. En sag, som ledte til en fyreseddel fra fodboldspillerens arbejdsgiver Lyngby Boldklub.

Siden har den 30-årige angrebsspiller stået uden klub.

Efter bruddet med klubben, hvor Strudal var cheftræner, har de to ikke talt sammen.

Eks-træneren har dog haft et nært forhold til Nicki Bille siden ungdomsårene, men kan ikke komme nærmere ind på, om fodboldspillerens hårde baggrund har skabt dårlige kår for ham senere hen.

»Jeg kan ikke sige, at der har været noget i gære. Men Nicki har været en af de her gadespiller-typer. Dem er der ikke mange af. Han kommer fra et hårdt miljø i opvæksten. Der har været nogle atypiske ting, hvis man ser i forhold til gennemsnitsdanskerens opvækst. Tidligt skulle han stå på egne ben og blev konfronteret med nogle ekstremer rigtig tidligt«, siger Strudal til Ekstra Bladet.

Efter hændelsen i tirsdags har en 23-årig kvinde og en 30-årig mand i et grundlovsforhør i København fået deres anholdelse forlænget i tre døgn. De nægter sig skyldige. Den tredje mand, der er sigtet i sagen, er stadig på fri fod.