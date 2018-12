Sportsredaktøren gør status: Fælles for alle nominerede er, at de er drevet af den fundamentale glæde ved deres idrætsgren

Livsglæden sprudler i idrætten.

Vi er miniputter, der ganske enkelt er nødt til at stoppe midt i en fodboldkamp, fordi der er frøer bag det ene mål.

Vi er mødre, der tager store fysiske udfordringer op i den rytmiske gymnastiks fællesskab.

Og vi er bedsteforældre, der selv synes, at det egentlig stadig går ret godt med ketsjer og fjerbold, selv om tempoet i virkeligheden nærmer sig slowmotion.

Fælles for os alle er, at engagementet, begejstringen og smilet følger med den fysiske udfoldelse på ethvert niveau – også når talentet åbenbarer sig i en sådan grad, at idrætten vokser til en seriøs karriere med medaljer ved de største internationale mesterskaber som mål.

Fundamental glæde

Det er i hvert fald det overordnede indtryk af de 10 atleter, der i aften bliver hyldet som nominerede til kåringen af Årets Fund 2018. Gennem den seneste halve snes dage har Politiken portrætteret talenterne, der fra et rekordhøjt antal indstillinger er skåret ned til feltet af potentielle vindere af Danmarks ældste idrætspris, der blev uddelt første gang i 1929.

Fælles for dem alle er, at de er drevet af den fundamentale glæde ved deres idrætsgren og i løbet af 2018 har leveret præstationer, der giver løfter om, at de hver især – helt reelt og uden blusel – kan tillade sig at have den ultimative sportslige ambition: at blive verdens bedste.

De 10 nominerede talenter – og faktisk flere til blandt de indstillede – dokumenterer med deres ekstremt høje niveau, at dansk idræt på såvel det personlige som det overordnede plan tager sig selv stadig mere alvorligt. Talentudviklingen er blevet så dynamisk, effektiv og mangfoldig, at det nærmest er helt naturligt, at Danmark præger eliteidrætten i langt højere grad, end vort land størrelse egentlig berettiger til.

I år er det badminton, brydning, cykling, fodbold, golf, håndbold, karate, sejlsport, skydning og skøjteløb, der besætter pladserne i den talentparade, kåringen af Årets Fund er hvert år. Såvel store sportsgrene med national samlingskraft som mindre idrætter med den brede opmærksomhed som ekstra udfordring blev repræsenteret, da komiteen bag prisen udpegede de 10 største gennembrud i 2018.

Fra deres vidt forskellige udgangspunkter afspejler de den samme store energi og målrettede vilje til at efterstræbe de store resultater, der udløser mindst lige så store følelser.

»Det var vildt. Folk så med hjemme i stuen, da jeg spillede finale«, fortæller badmintonspilleren Line Christophersen om oplevelsen af at spille finale i damesingle ved ungdoms-VM.

»Hjertet sidder helt oppe i halsen på en, og pulsen hamrer derudad«, lyder skyttens Stephanie Grundsøes beskrivelse af en af hendes store mesterskabsfinaler.

»Der findes ikke noget federe end at arbejde hårdt og så se, at tingene lykkes«, siger fodboldspilleren Jacob Bruun Larsen oven på sit gennembrud i den tyske bundesligaklub Borussia Dortmund.

»Jeg drømmer om at vinde medaljer med Danmark«, erklærer håndboldspilleren Kristina Jørgensen, der er slået igennem på landsholdet.

Om det bliver en af de 4 citerede eller en af de 6 andre nominerede, der ender som Årets Fund 2018, bliver først afsløret ved kåringen i Politikens Hus i aften.

Afgørelsen kommer efter votering til udtryk i point uddelt af Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Politiken, der i fællesskab står bag prisen. Dermed vil den minde om en af de resultatlister, der er det velkendte ubarmhjertige parameter for atleterne, selv om sandheden i denne sammenhæng snarere er, at der er tale om en vurdering af usammenlignelige præstationer.

Væsentlig anerkendelse

Derfor er det vigtigt at understrege – naturligvis også over for atleterne – at placeringen i top-10 i sig selv er en væsentlig anerkendelse af det store potentiale.

Men selvfølgelig er, vil og skal det være noget ganske særligt at blive kåret til Årets Fund. Der bliver helt naturligt rettet særlig opmærksomhed mod vinderne – og heldigvis viser de sig den værdig.