Fodboldstjernernes rådgiver: Faderfigur, mental kriger eller floskelrytter?

God energi, nye historier og videopeptalks. Det er ingredienser i den opskrift, den kontroversielle mentaltræner Kim Boye bruger over for sine klienter og følgere. Og dem har han tusinder af.

Det er er noget viking over ham, da han tager imod på kontoret i Ballerup.

Håret er halvlangt og med ridderagtigt fald, fuldskægget skarpt optegnet og gråsprængt, kroppen veltrænet under et lag af afslappet tøj. Han smiler, griner. Står op, går lidt rundt og sætter sig ned ved et bredt skrivebord.

Bag ham hænger der et farverigt bedeflag af spillertrøjer, sendt eller personligt overbragt af nogle af de spillere, som mentaltræner Kim Boye arbejder med.

To assistenter tripper rundt om ham med kamera og informationer om dagens program. Boye hilser på mig, svarer på assistenternes spørgsmål og holder snakken kørende med en fjerde i lokalet. Fra Holland er spilleren Rasmus Thelander nemlig på besøg til en snak om løst og fast, inden den store forsvarsspiller skal retur til sin klub Vitesse.

Kim Boye fortæller, mens han nu sætter sig i en lænestol:

»Jeg kan godt minde om en faderfigur, der tager ansvar og hjælper spilleren til at skabe en ny historie hurtigere, end han behøver gennemleve den på sin egen krop. For jeg har selv prøvet det, spilleren står i – jeg ved, at den følelse, du har, er den, du kommer til at leve efter. Så den følelse, du ønsker, er du nødt til selv at bygge på med en historie, en individuelt tilpasset historie, vi laver sammen«.

Følgere og skeptikere

Han deler vandene, Kim Boye. Blandt de etablerede sportspsykologer og mentaltrænere kritiseres han for letkøbte råd og dækningsløse floskler, og Boye kender fint til historierne om erfarne spillere, der nedladende joker i omklædningsrummet: »Har du set ham der den mentale kriger på Facebook?«.

Boye mærker modstanden og forklarer den således:

»Som når en tømrer kommer ud og skal vurdere noget arbejde, du har fået lavet af en anden tømrer, så sætter de deres egen position i fare og kommer let til at kritisere den anden tømrers arbejde. I mit univers har mange andre mentaltrænere meget at slås med selv og skyder derfor på andre«.

Kim Boye har 30.000 følgere, fra unge drømmende fodboldhåb til A-landsholdsspillere. De tager imod Den Mentale Krigers (navnet på Boyes coach-univers) håndholdte videobudskaber som: ’Stjerner fødes gennem deres tilgang til modgang’, ’Du er din egen værste fjende’, ’Du er pissegod!’. Ud over videoerne på sin facebook- og hjemmeside mødes han med få spillere fysisk, ringer til dem og sender dem sms.

En uddannelse i sig selv er ikke en skid værd Kim Boye

Boye var tilbage i starten af 1990’erne en del af Morten Olsens Brøndby-trup. Boyes karriere snublede i en knæskade, der forpurrede både en startplads i Brøndby og et muligt salg til Barcelona. Erfaringen fra banen og et liv præget af en hård barndom er ifølge Boye selv mere værd end en coach- eller sportspsykologuddannelse:

»En uddannelse i sig selv er ikke en skid værd. Fodbolden har kun forandret sig en promille, siden jeg spillede. Jeg ved præcis, hvordan det er, når en træner snakker ned til dig, jeg ved præcis, hvad det er, der foregår i omklædningsrummet, når der er nogen, der ikke snakker til dig. Jeg ved præcis, hvordan det er, når du er i toppen af hierarkiet, og når du er i bunden. Jeg har været begge steder og kender hele rejsen«.

For 49-årige Kim Boye er alt et spørgsmål om energi. Og den positive energi, der ifølge Boye er nødvendig for at få det, du ønsker som fodboldspiller og som menneske, skal den enkelte selv skabe.

»Ellers er du alt for afhængig af tilfældigheder«, forklarer Boye og siger videre:

»Så kommer der en træner, der synes, du er fantastisk, så kommer der en ny, der ikke synes, du er fantastisk. Jeg er med til at bygge spillerens egen selvtillid og selvværd op, så han bliver selvbærende«.