Jubilar: Prisen var karrierens startskud

To jubilarer var til stede ved kåringen af Årets Fund 2018. Det gjaldt den tidligere golfspiller Morten Backenhausen, 25-års jubilar, og den tidligere badmintonspiller Morten Frost, 40-års jubilar.

Sidstnævnte fik prisen, efter at han som 20-årig slog flere af verdens bedste. Senere i karrieren blev det både til flere All England-titler og europamesterskaber. Morten Backenhausen, tidligere golfspiller og 25-års jubilar, blev kåret som Årets Fund samme år, som han vandt det individuelle europamesterskab i golf. Begge kan skrive under på, at kåringen kom samtidig med idrætskarrierens vendepunkt.

»Det var dejligt med et skulderklap. Jeg var stolt, og det gjorde indtryk på mig at blive anerkendt uden for golfens verden«, siger Morten Backenhausen.

»Jeg har haft et privilegeret liv. Og det startede i 1978. Det var startskuddet til det hele«, siger Morten Frost, som senere blev badmintonlandstræner.

Fra de to lyder det, at det for 2018-vinderen forhåbentlig på samme måde bliver starten på noget stort. Den tidligere golfspiller giver følgende råd med på vejen:

»Det vigtigste er, at de hele tiden arbejder videre på at blive dygtigere til deres idrætsgren. Og så skal de holde fast i de værdier, de har som mennesker, og bruge dem som rettesnor for karrieren. Der kommer både opture og nedture«, siger Morten Backenhausen.