I Sverige flager busserne for kongen – og den lokale kvindefodboldklub

Kvindefodbold lokker tilskuere til stadion og seere til tv-skærmen i Sverige. For kvinderne i FC Rosengård betyder det, at de kan være professionelle fodboldspillere på fuld tid. Formlen er at være mere end bare fodbold – og mindre som mændene.

Bybusserne kører rundt med flag. Ikke fordi kongen har fødselsdag, men fordi den lokale kvindefodboldklub FC Rosengård spiller hjemmekamp.

Flaget viser klubbens blå og røde logo, der blafrer fra bussernes tag. I dem sidder passagerer med sæsonkort, som kan køre gratis til og fra stadion. Her er et af klubbens pigehold i gang med at spille kamp, før A-holdet skal på banen. For pigernes forældre er den vanlige sidelinje på træningsanlægget skiftet ud med en tilskuerplads på Malmö Idrottsplats ved siden af klubbens ungdomsspillere, der har gratis adgang til alle kampe.

Før kampstart er der konkurrencer for børnene på opvisningsbanen, hvor de kæmper om at komme først frem til en fodbold, der bliver sparket ud. Da vinderen er fundet, går de professionelle kvinder på banen med boldpiger fra de omliggende klubber i hånden, som kan vinke op til deres forældre på tribunerne. Og så bliver kampen fløjtet op med knap 1.000 tilskuere på lægterne.

Sådan kan en typisk dag se ud i Malmø, når der er kamp i kvindernes bedste fodboldliga, OBOS Damallsvenskan.

Op til dagens kamp har avisen Sydsvenskan kørt reklamer for opgøret, og holdets profiler har lavet happenings i de lokale supermarkeder, hvor kunderne har haft mulighed for at vinde gratis billetter til kampen og komme tæt på de lokale stjerner.

I Sverige har både kvindeklubberne og deres svar på kvindedivisionsforeningen, Elitfotboll Dam (EFD), nemlig satset massivt på at øge interessen for kvindernes liga. Og det har båret frugt. I dag er OBOS Damalsvenskan den fjerdestørste liga i Sverige målt på tv-eksponering – kun overgået af herrernes fodboldliga, herrernes håndboldliga og herrernes 1. division i ishockey. Og 24 procent af svenskerne siger, at de er ganske eller meget interesserede i kvindernes liga. Det viser en undersøgelse lavet af svenske Upplevelseinstitutet. Linda Wijkström, der er generalsekretær for EFD, mener, at det skyldes, at kvindeligaen har udviklet et unikt brand.

»Man skal ikke bare lave en ‘copy paste’ af mændenes sport. Man skal bygge sit eget produkt op«, siger hun.

EFD slår sig derfor op på stærke værdier om ligestilling. Og noget tyder på, at det ikke kun er populært hos publikum, men også går rent ind hos sponsorerne. I år har EFD landet kontrakter for 185 millioner svenske kroner frem til 2023, fortæller Linda Wijkström.

Strategien kan Magnus Ericsson, der er kommunikationsansvarlig i FC Rosengård, nikke genkendende til. Den bruger de også lokalt.

»Vi er kendt for at bakke op om ligestilling og integration og for at kæmpe imod homofobi«, siger han.

Værdierne viser holdet blandt andet ved at spille med LGBT-bevægelsens regnbueflag på trøjerne, og det vejrer også fra hjørneflagene på klubbens hjemmebane.

»Det er værdier, vores supportere og sponsorer godt kan lide«, siger Magnus Ericsson.

De store sponsorindtægter og den stigende interesse kan mærkes i FC Rosengård.

»For os betyder det, at vi kan give spillerne en løn, de kan leve af. Og det giver mulighed for at fokusere fuldt ud på fodbolden«, fortæller Magnus Ericsson.

I gennemsnit ligger månedslønnen for spillerne i OBOS Damallsvenskan på cirka 10.500 svenske kroner, og godt hver fjerde spiller kan leve kun af at spille fodbold. Det gør den svenske kvindefodboldliga til den femtebedst betalte i verden, kun overgået af kvindeligaerne i Frankrig, England, Tyskland og USA, viser Sporting Intelligences opgørelse fra sidste år.

»Det betyder, at vores spillere er professionelle. Vi kan træne hver formiddag, og de har tid til at mødes med medier, sponsorer og partnere. Det er meget anderledes, end hvis de skulle arbejde hele dagen og træne om aftenen«, forklarer Magnus Ericsson.

Sponsorkronerne betyder også, at klubben har råd til at have en træner, assistenttræner, fysioterapeut og målmandstræner ansat på fuld tid.