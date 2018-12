Wozniacki åbner sæson mod en heldig tysk taber

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 01.00 Basketball: San Antonio-Boston TV3 Sport 18.35 Ishockey: Washington-Nashville 01.05 Ishockey: Columbus-Ottawa Eurosport 1 10.00 Tennis: Brisbane International (m) 13.45 Skihop: Firebakketurnering (kval.) 04.00 Tennis: Brisbane International (m)



Tennis: Det bliver først natten til onsdag dansk tid, at Caroline Wozniacki skal i aktion for første gang i 2019-sæsonen. Hun varmer op til grand slam-turneringen Australian Open ved at spille ASB Classic i Auckland, og danskerens kamp i 1. runde mod Laura Siegemund er ikke på programmet på årets første dag, fremgår det af turneringens hjemmeside. Dermed må Wozniacki og hendes tyske modstander vente indtil onsdag 2. januar med at komme i aktion. Danskeren er topseedet i turneringen, mens Laura Siegemund har sikret sin deltagelse via en kvalifikationsturnering. Her tabte tyskeren godt nok en kamp, men endte med at blive en ’lucky loser’, så hun alligevel fik en plads i hovedturneringen. Siegemund er nr. 113 på verdensranglisten.

Football: Det lykkedes lige akkurat for det forsvarende mesterhold i NFL, Philadelphia Eagles, at sikre sig en billet til slutspillet i denne sæson. Natten til mandag dansk tid blev sidste runde af grundspillet afviklet, og her gjorde Philadelphia sit til at snige sig op i slutspilsfeltet ved sikkert at slå Washington Redskins med 24-0 på udebane. Håbet om at kunne forsvare titlen ville dog kun kunne holdes i live, hvis Chicago Bears samtidig slog Minnesota Vikings på udebane. Til stor glæde for Philadelphias spillere og fans kom hjælpen, da Chicago vandt 24-10. Netop Philadelphia og Chicago mødes i første runde af slutspillet.

Tennis: Serena Williams vandt sin single ved Hopman Cup-mødet med Grækenland 7-6, 6-2 over Maria Sakkari, men USA tabte alligevel duellen, da et af forrige sæsons stjerneskud, Stefanos Tsitsipas, besejrede et andet ungt stortalent, Frances Tiafoe, i tre sæt, hvorefter grækerne også vandt mixdoublen.

Dart: Hollandske Michael van Gerwen er parat til endnu en VM-finale i dart. Det står klart, efter at han søndag udraderede sin modstander i semifinalen, skotske Gary Anderson, med 6-1 i Alexandra Palace i London. Van Gerwen har vundet VM-titlen to gange tidligere og er topseedet ved VM. Han så længe ud til at stryge i finalen uden at afgive et sæt. Således stod det 5-0, før Gary Anderson afværgede ydmygelsen og fik reduceret. Det fik dog ikke hollænderen til at ryste på hånden, og han sikrede finalepladsen med sejr i det syvende sæt. I finalen skal Michael van Gerwen møde englænderen Michael Smith. Han besejrede i den første semifinale landsmanden Nathan Aspinall 6-3.

Tennis: En hård lodtrækning i Brisbane parrede hollandske Kiki Bertens med belgiske Elise Mertens, ranglistens nr. 9 og 12, i 1. runde, og det var førstnævnte, der kom bedst ud af den seje duel med en 6-2, 6-7, 6-4-sejr. Bertens kan dermed være på vej til en kvartfinale mod Elina Svitolina.

Fodbold: Pierre-Emile Højbjerg har sendt en undskyldning til tilhængere og holdkammerater for det røde kort, han indkasserede i 1-3-nederlaget til Manchester City i Premier League søndag. »Jeg vil gerne undskylde for mit røde kort og for at have skuffet mine holdkammerater«. Sådan lyder indledningen i en besked, som den 23-årige dansker har lagt på sin Twitter-konto. Inden sin udvisning nåede Højberg at vise, hvorfor han nyder stor tillid hos Southamptons nye manager, der har givet midtbanespilleren anførerbindet. Således bragede han i første halvleg bolden op i nettaget til 1-1 efter selv at have erobret den på Manchester Citys banehalvdel. Men helterollen blev i anden halvleg vekslet til rollen som skurk, da han korrekt fik direkte rødt kort for en voldsom tackling på Manchester Citys Fernandinho.