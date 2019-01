Christian Eriksen scorer i Tottenhams 3-0-sejr

Direkte sport i tv DR 1 14.00 Nytårsskihop TV 2 Sport 19.00 Football: LSU-UCF

Fodbold. Christian Eriksen kom på måltavlen, da Tottenham Hotspurs vandt 3-0 ude over Cardiff. Den danske landsholdsspiller sendte et velplaceret skud af sted langs jorden i det 12. minut, og dermed øgede han med sit 4. sæsonmål London-holdets føring til 2-0. Harry Kane havde allerede i det 3. minut scoret til 1-0, og da Son Heung-Min gjorde det til 3-0 efter 26 minutter spil, var kampen afgjort. Med scoringen nåede Harry Kane op på 14 sæsonmål og deler dermed 1. pladsen på topscorerlisten med Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang

Skihop. Ryoyu Kobayashi vandt anden afdeling af den traditionsrige firebakketurnering, da han ligesom i Oberstdorf var bedst i Garmisch-Partenkirchen. Japaneren fik 266,6 point for sine to hop. Det var 1,9 mere end tyske Markus Eisenbichler og 10,4 mere end polske Dawid Kubacki på tredjepladsen. Næste konkurrence i denne sæsons firebakketurnering er på fredag i østrigske Innsbruck.

Doping. Farcen om Ruslands genindtræden i det fine selskab efter dopingskandalen ved vinter-OL i Sotji i 2014 fortsætter. Siden dengang har det russiske antidoping agentur (Rusada) været suspenderet, men i september sidste år blev russerne lukket ind i varmen igen mod at Det Internationale Antidopinagentur, Wada, fik adgang til data fra et laboratorium i Moskva, der spillede en hovedrolle i svindlen i Sotji. Nu melder de russiske myndigheder så, at Wada alligevel ikke kan få adgang til de lovede data, og så er parterne lige vidt. På et møde senere i januar skal Wada beslutte, hvad næste skridt i den russiske saga skal være.

Alpint. I et direkte opgør med det amerikanske slalomfænomen Mikaela Shiffrin vandt slovakken Petra Vlhova World Cup-afdelingen i parallel-slalom i norske Holmenkollen. Det var anden gang på under en uge, slovakken vandt et World Cup-løb. Hun var også hurtigst fredag i storslalom i Semmering. Shiffrin fører dog fortsat den samlede World Cup.

Fodbold. Arsenal rejste sig efter 5-1-lussingen til Liverpool lørdag og vandt Londonopgøret mod Fulham hjemme på Emirates med overbevisende 4-1. Fulham var ellers godt med i kampen og havde et par store chancer til at bringe sig foran. I stedet gjorde Granit Xhakadet til 1-o i 1. halvleg, og Alexandre Lacazette øgede til 2-0 10 minutter efter pausen. Aboubakar Kamara skabte spænding om resultatet med sin reducering til 2-1, men Aaron Ramsey og Pierre-Emerick Aubemayang slog sejren fast i kampens sidste 10 minutter.

Fodbold. Liverpool-spillerne Mohamed Salah og Sadio Mane skal kæmpe med Arsenals Pierre-Emerick Aubemayang om titlen som årets spiller i Afrika anno 2018. Den samme trio var nomineret sidste år, da Salah løb med prisen, og om egypteren kan gentage succesen, afsløres 8. januar i Dakar.

Tennis. Hvis Caroline Wozniacki genvinder sin titel i grand slam-turneringen Australian Open, kan hun se frem til en kontant præmie på 4,1 australske dollars (knap 19 millioner kr). Det er 460.000 kroner mere end sidste år, og generelt har australierne hævet præmiepuljen i årets første store turnering med 14 procent, så der nu spilles om i alt 62,5 millioner australske dollars.

Fodbold. Jamie Vardy blev matchvinder for de tidligere engelske mestre fra Leicester, der på udebane vandt 1-0 ovwer Everton i Premier League. Vardy udnyttede 13 minutter inde i 2. halvleg en frispilning, der opstod lidt tilfældigt, og Liverpool-holdet formåede ikke at svare igen eller for alvor true Kasper Schmeichels mål.