Dansk målmand fra fjerdebedste række er helten på en dag med flere pokalsensationer

Franck Ribery kom i skænderi med sine fans efter at have bestilt en guldbelagt bøf.

Fodbold. 54 landskampe for danske ungdomslandshold har Daniel Iversen spillet, men den 21-årige målmand oplevede sin unge karrieres højdepunkt, da han i dag var med til at skabe en sensation i verdens ældste pokalturnering, FA Cup. Fulham fra Premier League var hjemme på Craven Cottage foran 1-0 indtil det sidste kvarter mod Oldham Athletic fra den fjerdebedste række, League Two, men først udlignede Sam Surridge på straffespark, så snuppede Daniel Iversen et straffespark fra serberen Aleksandar Mitrovic i 84. minut og 2 minutter senere scorede Callum Lang sejrsmålet for Oldham. Daniel Iversen skiftede for tre år siden fra Esbjerg til Leicesters ungdomsafdeling, der fra starten af denne sæson udlejede ham til Oldham, hvor den 21-årige U21-landsholdsmålmand har stået 24 af 26 ligakampe.

| The goal that sent @OfficialOAFC through to the @EmiratesFACup Fourth Round! pic.twitter.com/XdueBhKzP0 — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 6. januar 2019

Fodbold. Newport County leverede en tilsvarende sensation, da det på hjemmebane blev 2-1 over Leicester, der havde givet både Kasper Schmeichel og Jamie Vardy fri for turen til Wales. Efter en god sæsonstart var Newport uden sejr i de seneste fem ligakampe, men nu er klubben for andet år i træk i 4. runde af FA Cuppen. Sensationen synes ellers afværget, da Rachid Ghezzal i 82. minut udlignede på et flot langskud for Leicester, men 3 minutter senere blev Padraig Amond matchvinder for Newport med et straffespark, som Marc Albrighton begik ved at blive ramt på armen. Forskellen var også fire rækker, da Sheffield United fra Championship på hjemmebane blev besejret 1-0 af Barnet FC, der sidste sæson rykkede ud af League Two.

Fodbold. Også i Frankrig lykkedes det et hold fra den fjerdebedste række af eliminere et hold fra den bedste, endda en tidligere vinder af Champions League. Andrezieux måtte opgive hjemmebanefordelen mod Olympique de Marseille, fordi det lokale stadion ikke kunne godkendes, men på neutral bane i St.-Etienne vandt Andrezieux 2-0. Også Ligue 1-holdene Montpellier, Angers, der mødte et amatørhold, Bordeaux (hvor Andreas Cornelius i de sidste 18 minutter var eneste dansker) og Nimes tabte til lavere rangerede modstandere.

ILS L'ONT FAIT !!!!!! L'ASF bat l'OM 2-0 !!! Moment juste magique !!!!! pic.twitter.com/NrRhAKcIlK — ASF Andrézieux Bth (@asfandrezieux) January 6, 2019

Fodbold. Mere ventet var udfaldet, da Manchester City mødte Rotherham fra bunden af den næstbedste række, der blev sendt hjem med et nederlag på 7-0 i en kamp med syv forskellige målscorere, deraf et enkelt selvmål.

Foto: Matthias Schrader/AP Efter det første hop var Ryoyu Kobayashi på fjerdepladsen, men et suverænt andet hop gav japaneren sejren i Bischofshofen.

Efter det første hop var Ryoyu Kobayashi på fjerdepladsen, men et suverænt andet hop gav japaneren sejren i Bischofshofen. Foto: Matthias Schrader/AP

Skihop. Som den tredje nogen sinde lykkedes det den 22-årige japaner Ryoyu Kobayashi at vinde alle fire konkurrencer i firebakketurneringen. Kobayashi sprang 137,5 meter i sit andet hop og vandt dermed også i Bischofshofen efter sejrene i Obersdorf, Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck. Kun polakken Kamil Stoch sidste år og tyskeren Sven Hannawald i 2001-2002 har tidligere præsteret at vinde alle fire konkurrencer.

Ishockey. Et forrygende comeback med tre mål i kampens sidste seks minutter sikrede Herlev en sejr på 4-2 over Sønderjyske. Det var første gang siden oktober, at Herlev vandt to ligakampe i træk. Herning slog Aalborg 3-2 efter overtid med Daniel Nielsen som matchvinder efter 46 sekunder af overtiden.

Fodbold. 36-årige Jermain Defoe skifter fra Bournemouth til skotske Rangers FC på en 18 måneders lejeaftale. Defoe har spillet 57 landskampe og scoret 20 mål for England, og har i sin karriere også repræsenteret West Ham, Tottenham, Toronto FC og Sunderland.

Håndbold. Mikkel Hansen blev lørdag far til en dreng, skriver den danske landsholdsspillers kæreste, Stephanie Gundelach, på Instagram. Dermed skulle alt være klart til, at Mikkel Hansen kan spille for Danmark, når VM indledes på torsdag med en kamp mod Chile i Royal Arena.

Direkte sport i tv Søndag TV 2 16.15 Håndbold: Danmark-Ungarn (m) TV 2 Sport 7.30 Tennis: ASB Classic, finale (k) 13.45 Håndbold, U19: DK-Frankrig (m) 21.30 Basketball: Minnesota-LA Lakers 00.00 Basketball: Atlanta-Miami 2.35 Tennis: Sydney International (k) TV3+ 18.30 Football: Baltimore-LA Chargers 22.15 Football: Chicago-Philadelphia TV3 Sport 18.00 Indendørs fodbold: Star Sixes 23.05 Ishockey: Detroit-Washington TV3 Max 15.00 Fodbold: Man. City-Rotherham 17.15 Fodbold: Bordeaux-Le Havre 20.45 Fodbold: Pontivy-Paris SG 6’eren 15.00 Fodbold: QPR-Leeds 17.30 Fodbold: Newport-Leicester Eurosport 1 10.00 Tennis: Brisbane International (m) 12.00 Alpint: World Cup, slalom (m) 13.00 Langrend: World Cup (k) 13.45 Nordisk komb.: World Cup 14.15 Langrend: World Cup (m) 15.45 Alpint: World Cup, storslalom (m) 16.30 Skihop: Firebakketurneringen 4.00 Tennis: Sydney International (m) Eurosport 2 10.00/13.30Kælk: World Cup 00.00 Golf: Tournament of Champions Vis mere

Fodbold. Janni Arnth fik en forrygende debut for Arsenal, da den 32-årige forsvarsspiller scorede i 4-2-sejren over West Ham i den engelske Super League. Janni Arnth headede Arsenal på 2-1 efter et hjørnespark. Janni Arnth er skiftet til Arsenal efter fire et halvt år i svenske Linköping.

Skisport. Østrigeren Marcel Hirscher pløjer videre i den alpine World Cup, som han har vundet de seneste seks år i træk. I Zagreb var østrigeren næsthurtigst i første gennemløb i dagens slalomkonkurrence, men i det andet gennemløb sikrede den 28-årige Hischer sig sæsonens 6. og karrierens sejr nummer 64.