Dansk landsholdsspiller skifter til Bayern München

Direkte sport i tv Mandag 7. januar TV 2 Sport 6.00 Tennis: Sydney International (k) 19.30 Håndbold: Ajax - Silkeborg-Voel (k) 2.00 Amerikansk fodbold: NCAA, finale 5.35 Tennis: Sydney International (k) TV3+ 20.45 Fodbold: Wolves-Liverpool TV3 Sport 1.05 Ishockey: Toronto-Nashville Eurosport 1 5.00 Tennis: Sydney International (m) Vis mere

Fodbold. Yderligere tre af de over halvanden hundrede danske spillere i udlandet skifter klub. Forsvarsspilleren Tobias Salquist skifter fra belgiske Waasland-Beveren til norske Lillestrøm, Bjørn Paulsen rykker fra Hammarby i Allsvenskan til FC Ingolstadt i den tyske 2. Bundesliga, og så skal forsvarsspilleren Simone Boye efter to år i svenske FC Rosengård fortsætte karrieren i Bayern München. »At skrive under med sådan en klub er virkelig en drøm, der er gået i opfyldelse«, siger den 26-årige landsholdsspiller til Bayern Münchens hjemmeside.

Rugby. For fjerde gang inden for et år har en fransk rugbyspiller mistet livet efter et uheld under an kamp. 23-årige Nathan Soyeux blev det seneste dødsoffer efter at være blevet tacklet hårdt under en kamp mellem to hold af ingeniørstuderende.

Fodbold. 19 mål i denne sæson for Newcastles reservehold har sikret 19-årige Elias Sørensen en forlængelse af kontrakten med den nordengelske klub, så den nu løber til sommeren 2022. Elias Sørensen, der skiftede til England fra HB Køge for to et halvt år siden, har spillet en kamp på henholdsvis U17- og U19-landsholdet, men er som eneste udlandsdansker udtaget til den U21-trup, der senere på måneden skal møde Mexico.

Tennis. Caroline Wozniacki vil, hvis kroppen kan holde til det, tilsyneladende gerne være med til sit fjerde OL. Derfor har superstjernen, trods den sent i 2018 konstaterede gigtsygdom, meldt sig under landsholdets faner i 2019. OL-kvalifikationen er skruet sådan sammen, at hvis man vil til OL i Tokyo i 2020, så skal man også kunne fremvise to deltagelser i landsholdsturneringen Fed Cup i enten 2019 eller 2020. Første Fed Cup-mulighed for Wozniacki er i hendes andet hjemland, Polen, 6.-9. februar. Her er hun udtaget sammen med Karren Barritza, Emilie Francati, Maria Jespersen og 16-årige Clara Tauson, oplyser Dansk Tennis Forbund. »Caroline vil selvfølgelig være en forstærkning af holdet. Derfor vil vi gerne strække os langt for at få hende med. Så vi har i samråd med Carolines team valgt at udtage hende og udskyde den endelige beslutning om deltagelse i Fed Cup«, siger Jens Anker Andersen, der dansk Fed Cup-kaptajn. Caroline Wozniacki er i øjeblikket i Melbourne for at forberede titelforsvaret ved Australian Open, der indledes om en lille uge.

Håndbold. Efter seks år som træner for mændene i Nordsjælland Håndbold stopper Ian Marko Fog efter denne sæson. Også i kvindernes liga sker der ændringer på trænerbænkene, når Mette Meldgaard stopper som assistent for Jesper Jensen hos Team Esbjerg.

Fodbold. Manchester United-legenden Wayne Rooney, der nu huserer i MLS for DC United, kan tilføje endnu et punkt til sit synderegister udenfor banen. 33-årige Rooney kom 16. december i politiets varetægt i Washington, hvor han beruset blev taget med og smidt i detentionen fort at have udløste en døralarm i lufthavnen. »Hr. Rooney blev sigtet for at være fuld i offentligheden og blev fragtet til et detentionscenter i Loudoun, hvor han blev tilbageholdt, indtil han var ædru«, står der i en erklæring fra Metropolitan Washington Airports Authority. En talsmand for Rooney erklærer overfor Press Association, at anholdelsen skete, fordi Rooney var ’desorienteret’ som følge af receptpligtige sovepiller, som han tog om bord på et flyt, samt alkoholindtagelse. Forseelserne kostede Rooney en bøde på 25 dollar samt 91 dollar i sagsomkostninger, rapporterer NBC Sports.

Fodbold. Horsens-anfører Mathias Nielsen fortsætter karrieren hos Randers FC. Spørgsmålet er bare, om han skifter med det samme eller når kontrakten udløber til juni. Der er i hvert fald indgået en treårig aftale fra 1. juli, men skal Horsens og træner Bo Henriksen have lidt penge for defensivspilleren, så er det langt fra utænkeligt, at skiftet allerede sker her i vinterpausen.

Cykling. 23-årige Mads Pedersen (Trek) afskriver sin mulighed for at køre Tour de France i år. Også selv om holdkaptajnen gerne vil have ham med. »Jeg har været inde i billedet, og Richie Porte har sagt til holdet, at han gerne vil have mig med, men Touren ligger ikke så godt til mig i år. Derfor syntes holdledelsen, at det var en bedre idé, at jeg fokuserede på Vuelta a España og derefter på VM«, siger Mads Pedersen til Ritzau. Mads Pedersen chokerede i 2018 ved at blive nummer to i forårsklassikeren Flandern Rundt.

Tennis. To af WTA Tourens mest drevne damer stod ansigt til ansigt i 1. runde af turneringen i Sydney og efter et langt, sejt opgør kunne den tidligere US Open-vinder, 34-årige australier Samantha Stosur, trække sig tilbage med sejr over slovakken Dominika Cibulkova med 6-3, 3-6, 6-4. Det var første gang i et lille halvt år, Stosur vandt en kamp.

Fodbold. Vendsyssel FF har tilknyttet den australske forsvarsspiller Dylan McGowan på en aftale frem til 2021. Dylan McGowan har en fortid i blandt andet Hearts i Skotland sammen med VFF-assistenten Mike Tullberg og har senest spillet i en klub i Sydkorea.