VAR-kendelse afgør danskermødet på Wembley

Ligacuppen med sponsornavnet Carabao Cup er den første engelske turnering, hvor VAR-systemet er taget i brug, og det fik afgørende betydning, da Tottenham på Wembley slog Chelsea 1-0 i en semifinale med danskere på begge hold.

På kanten af offside løb Harry Kane efter 25 minutter fra Chelseaforsvaret og blev i straffesparksfeltet nedlagt af målmanden Kepa Arrizabalaga.

Og så kunne dommer Michael Oliver og hans stab af hjælpere foran tv-skærmene ellers så i gang med at vurdere, om Harry Kane var offside, og om den spanske målmand havde forbrudt sig mod fodboldloven.

Det faldt i begge tilfælde ud til Tottenhams fordel, hvilket udløste et straffespark, som brandvarme Kane sparkede fladt i kassen til sin 20. scoring i sæsonens 30 kampe fordelt på fire turneringer.

Stor afbrænder af Andreas Christensen

Chelsea var tæt på at udligne to gange sidst i første halvleg, da først Kante ramte stolpen og Tottenham-målmanden Gazzaniga fik slået et indlæg fra Callum Hudson-Odoi op på egen overligger, men den største chance tilfaldt faktisk Andreas Christensen.

Efter et hjørnespark løb Andreas Christensen sig helt fri bagest i feltet, men afslutningen blev et kikset forsøg med ydersiden, der strøg langt forbi mål.

Chelsea var i det hele taget stærkt dominerende i anden halvleg og pressede Tottenham tilbage i eget straffesparksfelt.

Christian Eriksen blev udskiftet i overtiden, mens Tottenham bravt forsvarede den spinkle føring, der skal stå yderligere en prøve i returkampen på Stamford Bridge om to uger.

Her skal de to managere tage endnu et skridt mod deres første trofæ. Chelseas Maurizio Sarri har i sin tid i italiensk fodbold aldrig været tættere på end en pokalsemifinale med Napoli, mens Mauricio Pochettino i 2015 var i ligacup-finalen med Tottenham, men tabte til - Chelsea.