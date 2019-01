Skjult optagelse afslører alvorlig sikkerhedsbrist i dopingkontrol

Egentlig burde det ikke kunne lade sig gøre – af hensyn til sikkerheden i dopingkontrollen.

Om aftenen 21. december drog Sondre Guttormsen, et 19-årigt norsk stortalent i stangspring, hjem til sine forældre lige uden for Oslo. Der ventede to dopingkontrollanter på ham for at tage en urin- og en blodprøve, som det er helt normalt for dygtige sportsudøvere.

Urinprøven fik de uden problemer. Men efter at Guttormsen havde afgivet blod, svigtede det udstyr, som Antidoping Norge havde med. Efter forskrifterne skulle han selv putte testen i en sikker beholder, lukke den og dermed forsegle den, så ingen kunne manipulere ved den, før den ankom til et laboratorium med specialudstyr til at åbne den slags. Så ingen kunne gøre positive prøver negative eller negative prøver positive.

Problemet opstod, da stangspringeren havde skruet låget på og rutinemæssigt skulle forsøge at åbne beholderen igen for at sikre, at alt var i orden. Det var det, der ikke burde kunne lade sig gøre. Teknisk set burde det ikke være muligt for menigmand at skrue låget af uden at bryde forseglingen og knuse beholderen.

Men til Guttormsens store overraskelse kunne han åbne den uden videre. Kontrollanterne bad ham prøve med en anden beholder, og det samme skete igen. Og det skete en tredje gang, før de gav op.

»Ved du hvad? Vi udelader blodprøven. Det her virker ikke«, sagde den ene dopingkontrollant og udstødte et »wow«.

Det fremgår af en video, som talentets far optog skjult og siden har delt med VG. Via den norske avis har Politiken fået den.

»Da jeg fik åbnet det første glas, tænkte jeg, at jeg havde gjort noget forkert. Det må jo ikke være muligt. Det har jeg lært på det antidopingkursus, jeg har deltaget i – men så tjekkede vi med to andre glas, og nøjagtigt det samme skete«, siger Sondre Guttormsen.

Han kunne ikke se nogen synlige mærker på beholderne efter at have åbnet dem. Ingen tegn på en brudt forsegling.

»Jeg blev chokeret og tænkte på de forrige kontroller, jeg har været en del af. Kunne de også åbnes? Hvad med alle dem, som er blevet testet, men som måske ikke har forsøgt lige så hårdt at åbne beholderen? Som udøver føler man pludselig ingen sikkerhed«, siger Sondre Guttormsen.

Dopingjægere slår alarm

Udstyret fra den norske test var af modellen ’BEREG-Kit small’ og stammer fra Berlinger Special AB, der så sent som før vinter-OL 2018 var i vælten på grund af en anden sikkerhedsbrist. Også Anti Doping Danmark bruger produkter derfra.

»Det er selvfølgelig bekymrende, at det tyder på, at der er fejl i nogle af de her test-kits – det må ikke være sådan, at man kan bryde beholderne op, hvis bare man er stærk nok. Hvis man på den måde kan fifle med tingene, vil nogen i løbet af processen kunne åbne og manipulere prøverne. Så uanset hvad skal det ikke kunne lade sig gøre. Det er både vigtigt i forhold til atleternes retssikkerhed og for at udrydde risikoen for snyd«, siger Michael Ask, direktør i Anti Doping Danmark.

Den schweiziske virksomhed har været i branchen siden fodbold-VM i 1998, og i dag ligger dens markedsandel på omkring 90 procent, når det gælder salg af testudstyr til dopingkontroller rundt om i verden. Under sommerens fodboldslutrunde i Rusland var det også Berlinger, der var leverandør.

Men Sondre Guttormsens oplevelse en sen decemberdag er anden gang på mindre end et år, at der kan rejses alvorlige spørgsmål ved sikkerheden i firmaets udstyr. Før vinter-OL i Pyeongchang afslørede den tyske graverjournalist Hajo Seppelt alvorlige svagheder ved en type glas fra Berlinger til urinprøver – altså en anden slags beholder end i det norske talents tilfælde, men samme producent.

Af en udsendelse på ARD fremgik det, at det var muligt at åbne glassene, uden at forseglingen blev brudt. Altså kunne folk med onde hensigter teknisk manipulere med prøverne, uden at det lod sig afsløre på beholderne.

Under vinter-OL i Sotji for fem år siden pillede marionetter for den russiske stat ved talrige test for at skjule, at atleterne havde været en del af et omfattende og systematisk dopingsystem. Lige siden har der været fokus på at øge sikkerheden i kontrollen. Derfor vakte det også stor kritik, da Hajo Seppelt afslørede, at det var muligt at åbne glassene til urinprøver, uden at det lod sig afsløre på produktet.

Siden har Berlinger meddelt, at virksomheden har styrket sikkerheden. I det lys vækker eksemplet med Guttormsen alarm blandt de norske og danske dopingjægere. Den daglige leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, bekræfter, at kontrollanterne har afleveret en rapport om hændelserne ved den unge stangspringers blodprøve.

»Der er snak om en alvorlig fejl på udstyret. Vi vil nu gennemgå de andre beholdere, vi har liggende, og samtidig tage kontakt til producenten i Schweiz«, siger Anders Solheim.

I Anti Doping Danmark har de ikke bemærket nogen problemer med testbeholderne før, men de tager sikkerhedsbristen meget alvorlig og afventer nu Berlingers svar til deres norske kolleger.

»Det her skal være i orden. Efter at det ved vinter-OL i 2018 var fremme, at man kunne åbne urinprøver uden at efterlade spor, har Wada lavet en standard og minimumskrav til udstyret. Selvfølgelig kan man argumentere for, at intet i verden er 110 procent sikkert, men det er åbenlyst et problem, hvis man kan åbne den slags beholdere«, siger Michael Ask.