Karakterbogen: Havde det været en eksamen, havde VM-gutterne bestået efter et kvarter - bravo!

Der blev talt respektfuldt om det tunesiske landshold. Uha, et stærkt fysisk hold, der kan mase sine modstandere og kyse dem. Så man skulle passe gevaldigt i denne anden puljekamp ved VM.

Fakta: Efter syv minutters spil førte Danmark 7-0 – og 10 minutter senere var stillingen 13-2. Den frygtede slemme modstander var punkteret på alle fire hjul, kampen var afgjort, og i resten af den sprudlende forestilling gjaldt det blot om at justere resultatet. Og det gjorde Rasmus Lauge & Co. frem til slutsejren på 36-22.

Det var ikke en kamp, det var en undervisningstime af en flok boldprofessorer, der løb, pegede og scorede. Næsten som det passede dem. Ja, foreløbig går det som håbet – men også bedre end ventet. Uden overdreven brug af kræfter. Og det sidste er godt, for langt vanskeligere opgaver venter forude.





1. Niklas Landin 10

Målmanden fra Kiel leverede en indsats af de fornemme og havde med en serie imponerende redninger i kampens indledende fase en betydelig aktie i den flotte danske indsats. Wauw, en redningsprocent på 80 i kampens indledende fase tog pynten af tuneserne.

16. Jannick Green 4

Fik blot 12 minutter på banen. Inden da havde han siddet på bænken og klappet af Landin. Da Green selv kom på banen, viste han gode redninger – men havde altså ikke lang tid til at sikre sig en høj karakter.





FAKTA Karaktererne · 12: Fremragende præstation · 10: Fortrinlig præstation · 7: God præstation · 4: Jævn præstation · 02: Tilstrækkelig præstation · 00: Utilstrækkelig præstation · -3: Ringe præstation · U.b.: Uden for bedømmelse (ingen/for lidt spilletid)

4. Magnus Landin 4

Trods mange gode redninger og godt forsvarsspil, som den unge fløjspiller i øvrigt også bidrog til, var det småt med direkte dansk kontraspil, og det gik ud over de danske fløje. Unge Landin fik scoret et enkelt mål, men viste koncentration og nødvendig aggressivitet i de 30 minutter, han var på banen.





6. Casper U. Mortensen 7

Han var på banen i anden halvleg og kom på´scoringstavlen hele 5 gange. Han er lynhurtig, beslutsom i sit antrit og konsekvent i sine afslutninger, ikke noget dillerdaller. Mortensen kan blive meget betydningsfuld gennem turneringen.

10. Nikolaj Markussen 2

Kom på banen med et kvarter tilbage, da der ikke længere var brug for Mikkel Hansen. Han kom ikke rigtig i gang, lavede tekniske fejl og misbrugte en afslutning. Deltog i overgangsspillet som han skulle.





11. Rasmus Lauge 10

Landsholdet har fundet sin styrmand. Lauge sætter tempoet, peger og dirigerer – og banker selv bolde i nettet. En storslået tempoindsats, strålende overblik. Og 7 scoringer. Prima!

14. Anders Zachariassen 2

På banen i 20 minutter, skulle have endnu en kamp i kroppen – og slide i forsvaret. Kampen var afgjort, og Zachariassen skulle være med til at holde tuneserne på afstand. På stregen i angrebet, scorede et enkelt mål.

17. Lasse Svan 4

Manden fra Stevns Klint spillede sin landskamp nr. 200 og kom en enkelt gang på tavlen. Også han var ’ramt’ af det beskedne danske kontraspil, men han passede sine opgaver fint.

19. René Toft 7

En meget flot og overbliksstærk indsats af forsvarsdirigenten. Sammen med kollega Møllgaard formåede Toft at holde de tunesiske skytter på afstand – og skabelsen af forsvarsmuren var med til at gøre målmandsarbejdet for Landin lettere.

21. Henrik Møllgaard 7

Arbejdede strålende sammen med René Toft i midterforsvaret og kom endda på scoringslisten, hvilket hører til sjældenhederne.

22. Mads Mensah 7

Spillede som playmaker og back, da Lauge havde gjort, hvad han skulle. Var med til at holde tempoet og fordelte spillet godt. Scorede et enkelt mål.





Foto: Jens Dresling VM i håndbold: Danmark - Tunesien. Mikkel Hansen.

