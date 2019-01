Tyrkisk NBA-spiller frygter at blive dræbt af spioner i London: Hans hjemland forsøger at få ham arresteret for at være terrorist

Mens holdkammeraterne torsdag skal spille en NBA-kamp i London, har Enes Kanter følt sig tvunget til at blive i New York af politiske årsager.

En af de mest skræmmende dage i Enes Kanters liv begyndte midt om natten.

Den 26-årige tyrkiske NBA-spiller befandt sig på et hotelværelse i Indonesien, fordi hans velgørenhedsorganisation afholdt en basketballskole for børn i landet.

Kanter åbnede øjnene, da det bankede på døren. Ind trådte hans manager. Beskeden var kort og kontant.

»Det indonesiske politi leder efter dig, fordi den tyrkiske regering har fortalt dem, at du er farlig«.

I det øjeblik følte Enes Kanter, at han havde fået bevis på, at præsident Recep Tayyip Erdogan jagtede ham. På grund af Kanters politiske synspunkter og offentlige kritik af Erdogan via sociale medier, hvor et af Tyrkiets største sportsnavne har flere hundrede tusinde følgere.

Kanter og hans manager aflyste den resterende del af basketballskolen, bookede den første flybillet ud af Indonesien og hastede mod lufthavnen i forsøg på at nå tilbage til USA.

Det viste sig at blive mere end svært, da de mellemlandede i Rumænien.

I tidsrummet mellem afgang fra Indonesien og landing i Rumænien blev Kanters tyrkiske pas annulleret af de tyrkiske myndigheder. Statsanklageren ønskede ham fængslet i 4 år for fornærmelser af Erdogan på Twitter.

Rumænsk politi fortalte Kanter i lufthavnen, at han var tilbageholdt og ikke måtte flyve videre. NBA-spilleren anede ikke, hvordan han skulle komme tilbage til USA uden et gyldigt pas. Mest af alt frygtede han at blive sendt til Tyrkiet.

I'm being held at Romanian airport by Police!! pic.twitter.com/uYZMBqKx54 — Enes Kanter (@Enes_Kanter) 20. maj 2017

Efter opkald til hans daværende NBA-klub, Oklahoma City Thunder, og højtstående politikere i staten Oklahoma lykkedes det at få oprettet et indrejsedokument, som tillod Kanter at rejse videre og til sidst komme ’hjem’ til USA.

Nært forhold til Gülen

Episoden fandt sted 20. maj 2017. Nu er sagen atter højaktuel. Torsdag aften afvikles den årlige NBA-kamp i London. Washington Wizards møder New York Knicks.

En af New York Knicks-spillerne er nemlig blevet hjemme i USA. Enes Kanter. Det, selv om han fysisk er i stand til at spille kampen. Han frygter for sit liv uden for USA’s grænse.

»Tyrkiet har mange spioner der. Jeg kunne nemt blive dræbt«, har Kanter sagt i et interview med New York Times om sin grund til ikke at rejse til London.

Antallet af tyrkiske spioner i London er en svær størrelse at dokumentere. Men det står klart, at Erdogans talsmand, Ibrahim Kalin, har udtalt, at Tyrkiet vil foretage operationer mod supportere af en mand, som Kanter har et nært forhold til: Fethullah Gülen.

En 77-årig tyrkisk prædikant og tidligere imam, som Erdogan mener var hjernen bag et mislykket statskup i 2016. Derfor anses Gülen af Erdogan og præsidentens supportere for at være leder af en terroristgruppe.