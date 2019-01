Mourinho: Jeg hører til i topfodbold og er for ung til at stoppe

Fodbold. José Mourinho har ingen planer om at gå på pension lige foreløbig, selv om bankbogen har det godt, og han har vundet stort set alt inden for klubfodbold. Det siger han i sin første medieoptræden, siden han 18. december blev fyret som manager i Manchester United. »Jeg vil fortsætte med at være træner. Jeg hører til i topfodbold, og det vil jeg fortsætte med. Jeg er for ung til at stoppe«, siger Mourinho ifølge BBC. Portugiseren er blevet hyret til at være fodboldekspert for tv-stationen beIN Sports, der har hjemme i Qatar. Han har sagt ja til at være ekspert under en kamp i Asian Cup og i forbindelse med lørdagens Premier League-kamp mellem Arsenal og Chelsea. For de to ekspertoptrædener menes han at få cirka en million kroner i honorar.

VM-håndbold. Venstrefløjen Casper U. Mortensen er med på bænken, når Danmark torsdag aften møder Norge ved VM. Mortensen har været skadet i de seneste to kampe, men er klar til at spille, hvis der bliver brug for ham i gruppefinalen. I de to første kampe viste han stor sikkerhed med 13 mål på lige så mange forsøg.

VM-håndbold. Island kom med som tredje hold fra gruppe B til mellemrunden, da Gudmundur Gudmundssons udvalgte torsdag aften besejrede Makedonien 24-22 i en meget tæt affære. Kroatien og Spanien er de to andre hold i mellemrunden fra gruppen.

Tennis. I en 2. runde-kamp ved Australian Open, som først blev sat i gang klokken halv et om natten i Melbourne, vandt spanske Garbiñe Muguruza 6-4, 6-7, 7-5 over britiske Johanna Konta. Der var næsten ingen tilskuere tilbage på Margaret Court Arena, da opgøret sluttede cirka kvart over tre om morgenen. Muguruza møder i 3. runde schweiziske Timea Bacsinszky.

Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix En enlig britisk tilskuer på Margaret Court Arena strækker sig under nattekampen mellem britiske Johanna Konta og spanske Garbiñe Muguruza.

Badminton. Viktor Axelsen vandt det rent danske opgør i Malaysia Masters over Hans-Kristian Vittinghus 21-18, 21-19. I første sæt førte Vittinghus 16-10, hvorefter Axelsen vandt 10 point i træk. Andet sæt blev spændende, da 19-14 blev til 19-18, inden Axelsen lukkede kampen. I kvartfinalen skal Axelsen møde kvalifikationsspilleren Lee Zii Jia Kim fra Malaysia. Verdens nr. 37 slog japaneren Kenta Nishimoto (nr. 9), der i første runde havde elimineret verdensetteren Kento Momota med 22-20 i tredje sæt. Kim Astrup/Anders Skaarup er også videre til 3. runde med 21-13, 21-14 over Choohi Kah Ming/Low Juan Shen fra Malaysia. Line Kjærsfeldt vandt første sæt mod verdensetteren, men Tai Tzu Ying vandt kampen 19-21, 21-12, 21-10. Også for kvalifikationsspilleren Victor Svendsen sluttede det i 2. runde, da malaysieren Daren Liew vandt 21-18, 21-7 i en kamp mellem nummer 31 og 53 på verdensranglisten. David Daugaard og Frederik Søgaard tabte i tre sæt til Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, Malaysia.

VM-håndbold. Sverige, Ungarn og Egypten bliver Danmarks modstandere i mellemrunden ved VM-slutrunden. Det står klart, efter at Egypten som det sidste hold torsdag spillede sig videre fra gruppe D. Det skete med en sikker 33-28-sejr over Angola i Royal Arena i København.

Fodbold. FC Barcelona har begået en brøler ved at benytte en ulovlig spiller i sidste uges kamp mod Levante i pokalturneringen Copa del Rey. Det skriver den spanske avis El Mundo. Avisen skriver, at venstrebacken Juan Brandáriz, der startede på banen for Barcelona, slæbte rundt på en karantæne, som han havde raget til sig på klubbens andethold. Ifølge paragraf 56.3 i de spanske disciplinærregler, skal en spiller have afsonet en karantæne, før han kan gå på banen, uagtet at det er foregået på andetholdet. Juan Brandáriz spillede den første time for Barcelona, der tabte pokalkampen med 1-2 til Levante. De to hold mødes igen onsdag aften på Barcelonas hjemmebane. Den samlede vinder kvalificerer sig til en plads i kvartfinalerne i Copa del Rey.

Motorsport. For tredje gang i karrieren vandt Nasser al-Attiyah fra Qatar torsdag det hårde rallyløb Dakar Rally i bilklassen. Sammen med sin franske co-driver, Matthieu Baumel, var Nasser al-Attiyah over 46 minutter hurtigere end løbets nr. 2, når man lægger tiderne fra de 10 etaper sammen. Før sidste etape var han så langt foran, at han ikke behøvede at tage nogle chancer i sin Toyota. Han sluttede på en 12.-plads på sidste etape, hvor Perus hovedstad, Lima, var målbyen. Alle løbets etaper blev kørt i Peru. Nasser al-Attiyah vandt også løbet sammenlagt i 2015 og i 2011.

Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix For femte gang er Simon Halep videre til 3. runde i Australian Open, hvor hun sidste år tabte finalen til Caroline Wozniacki.

Tennis. Den topseedede Simona Halep var ude i en krise, inden rumæneren spillede sig videre til 3. runde i Australian Open. I tredje sæt brød den 20-årige amerikaner Sofia Kenin Haleps serv til 4-2, men derefter fik verdensetteren styr på kampen, som hun vandt 6-3, 6-7 (5-7), 6-4. Halep måtte også i 1. runde gennem tre sæt, før hun besejrede esteren Kaia Kanepi, og næste modstander er den 38-årige amerikaner Venus Williams. Også torsdagens øvrige kvindekampe gav favoritsejre. Japaneren Naomi Osaka (seedet 4), ukraineren Elina Svitolina (6) og tjekken Karolina Pliskova (7) er alle videre til 3. runde sammen med bl.a. Serena Williams (16), der fik det overraskende nemt mod canadieren Eugenie Bouchard og vandt 6-2, 6-2.

Tennis. Endnu en af favoritterne i herresingle røg tidligt ud, da den 7.-seedede østriger Dominic Thiem efter at have tabt to sæt trak sig med en skade fra kampen mod den 19-årige australske wildcard-modtager Alexei Popyrin (nr. 149 på verdensranglisten). Yderligere tre af de lavere seedede røg ud, da franskmanden Oierre-Hugues Herbert vandt over sydkoreaneren Chung Hyeon (seedet 24), australieren Alex Bolt (nr. 159) slog den 29.-seedede franskmand Gilles Simon 2-6, 6-4, 4-6, 7-6 (10-8), 6-4 og portugiseren Joao Sousa eliminerede tyskeren Philipp Kohlschreiber (seedet 32) 7-5, 4-6, 7-6 (7-4), 5-7, 6-4.