Karakterbogen Tjubang, så kom den aften, da Mikkel skød sig gennem fjeldet til et 12-tal

Med 5 minutter tilbage hostede den danske VM-motor, men ellers malede den konstant på turen frem mod den femte VM-sejr i træk. Gevinsten på 30-26 mod et stærkt norsk hold betyder, at Danmark går videre til turneringens næste fase med 4 point.

Men det var også en dyr sejr. Forsvarskrumtappen René Toft måtte skadet forlade banen efter et kvarters spil, så i skrivende stund er begge brødre Toft på skadeslisten. Og dermed er den sædvanlige forsvarsopstilling revet op.Landstræneren har noget at spekulere over.

Men ellers var det meget fornemt og koncentreret spil, det danske hold viste i den kamp, der havde status som puljens finale. Og forrest i løjerne gik målmand Landin og verdens bedste Hansen. Sidstnævnte var med hele 14 mål bare ét fra at tangere landstræner Jacobsens landskamprekord. Det nåede han altså ikke – men han formåede at skyde hul i grundfjeldet og sætte nordmændene på halen.

En prægtig indsats af landsholdet, der med højpoleret optimisme kan tage fat på mellemrundekampene. Og de bliver svære.





1. Niklas Landin 12

Topkarakter til målmanden, som åbnede kampen med en serie vigtige redninger, der lagde en lille dæmper på det norske angreb. Og så holdt han det høje niveau gennem kampen, hvilket gjorde angrebet i stand til at udbygge forspringet.

16. Jannick Green U.B.

4. Magnus Landin 7

Han fik blot scoret et enkelt mål fra fløjen, brændte 2 forsøg. Men han løste den meget vigtige forsvarsopgave flot. Og det var hans vigtigste rolle.

6. Casper U. Mortensen U.B.

10. Nikolaj Markussen U.B.

Foto: Jens Dresling VM i håndbold: Danmark - Norge. Danmarks Rasmus Lauge og Norges Christian O'Sullivan.

11. Rasmus Lauge 10

Storspil af den danske playmaker. Han arbejdede hårdt og påpasseligt i forsvaret, og i angrebet formåede han hele tiden at skabe et vekslende tempo, der fik det norske forsvar til at vakle – og som skabte plads til Mikkel Hansens afslutninger. Imponerende indsats.

14. Anders Zachariassen 4

En fin præstation af stregspilleren, der kæmpede hårdt og disciplineret, når han var på banen.

17. Lasse Svan 7

Det norske hold gav ikke danskerne mulighed for et direkte kontraspil, og det fik Lasse Svan at mærke. Han havde to afslutninger, scorede et enkelt mål. I forsvaret ydede han en stor indsats og lokkede et par gange nordmændene til angrebsfejl.

19. René Toft 7

Den store forsvarsspiller nåede at score et enkelt mål og yde en betydningsfuld indsats i midten af forsvaret, før han i en angrebssituation blev så slemt skadet, at han ikke kunne fortsætte, men gik i omklædningsrummet. Måske er han færdig for resten af turneringen.

21. Henrik Møllgaard 7

Han overtog på fin vis styringen af det danske midterforsvar med hjælp af Simon Hald, Anders Zachariassen og Magnus Landin. Møllgaard virker særdeles veloplagt, og dansk succes i resten af turneringen hænger en del på Møllgaard.

22. Mads Mensah 7

Hans bedste kamp i turneringen indtil nu. Javist brændte han et par forsøg og lavede også en teknisk fejl, men han var god til at holde angrebsspillet kørende på højt niveau. Og til at yde i forsvaret.

24. Mikkel Hansen 12

Bang-bang-bang. 14 mål fra Mikkel Hansen, der var den dominerende spiller på banen i de første 50 minutter. En storslået præstation, helt i verdensklasse, så absolut. Og så viste han det hele på sin egen stille og rolige måde. Men – 14 mål. Hold da op!

25. Morten Olsen 2