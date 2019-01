Magiske Mikkel var - igen - ét mål fra landstrænerens rekord, men Walter Madsens når han aldrig

For sjette gang blev der scoret 14 mål af den samme dansker, men Nikolaj Jacobsen lavede for 20 år siden 15.

Nikolaj Jacobsen har - naturligvis med både en ræv bag øret og et glimt i øjet - tidligere sagt, at han da bare skifter ud, hvis der er en landsholdsspiller, der skulle score 14 mål i en kamp.

Det ’glemte’ landstræneren i kampens hede i går, da hans rekord endnu en gang var truet. Faktisk mere end nogen sinde, da Mikkel Hansen gik målamok og scorede 14 gange i Danmarks VM-sejr på 30-26 over Norge i Herning.

15 mål i samme landskamp er nemlig kun præsteret én gang på det danske landshold. Af nuværende landstræner Nikolaj Jacobsen.

Det var for lige over 20 år siden i en VM-kvalifikationskamp mod Grækenland i Athen, at venstrefløjen fra THW Kiel scorede 15 af de danske mål i en sejr på 33-20.

Inden da havde Flemming Hansen fra Fredericia KFUM rekorden med 14 mål i en 33-18-sejr over Finland fra en en kamp i Helsinki 28. november 1971.

Siden 1998 er det sket seks gange, at en dansker har scoret 14 mål. Nikolaj Jacobsens afløser på venstrefløjen, Lars Christiansen gjorde det to gange, yderligere end venstrefløj, Lars Rasmussen gjorde det i 2007 og så har Mikkel Hansen nu gjort det to gange.

»Jeg har én gang før været ét mål fra rekorden faktisk, så det er ikke noget nyt. Men det er ikke noget, man tænker på, når man render rundt derinde. Så tænker man kun på at vinde, og det tror jeg, at I alle sammen ved«, sagde Mikkel Hansen i aftes til Ritzau.

Mikkel Hansens første kamp med 14 mål var i Horsens, da Danmark slog Rusland 36-29 i en venskabskamp i 2011, men nu var det så første gang, Nikolaj Jacobsen som landstræner oplevede et attentat på sin rekord.

»Min målrekord? Lad mig sige det sådan, at det første gang, jeg tænker på det. Skulle jeg miste den, vil det ikke gøre mig ret meget, at det skulle være til Mikkel Hansen«, sagde Nikolaj Jacobsen i aftes om attentatforsøget, der tidligt i kampen så ud til at lykkes.

Mikkel Hansen 14 mål mod Norge 4. minut: 1-0 12. minut: 7-4 14. minut: 8-6 straffe 15. minyt: 9-6 straffe 16. minut: 10-7 19. minut: 11-8 26. minut: 14-11 32. minut: 18-14 34. minut: 19-14 37. minut: 21-15 straffe 40. minut 23-16. 42. minut: 24-16 straffe 44. minut: 25-16 straffe 57. minut: 28-25 Vis mere

Mikkel Hansen nåede nemlig op på 13 scoringer med et kvarter tilbage, og dem havde den veloplagte skytte hamret ind på bare 14 skud.

Men så sneg der sig pludselig en stribe afbrændere ind i Mikkel Hansens ellers eminente afslutninger, og først med et par minutter igen nåede Mikkel Hansen op på 14 mål, da et truende norsk comeback blev aflyst med scoringen til 28-25.

Det endte 30-26 og selv om Mikkel Hansen ikke slog Nikolaj Jacobsens rekord, så overgik han trods alt sig selv.

Med 14 af Danmarks 30 mål scorede stod han for 46,7 procent af holdets scoringer, og der er bedre end både Nikolaj Jacobsens rekord, der udgjorde 45,8 procent af scoringer, samt alle de øvrige kampe, hvor en dansker har scoret 14 mål.

På den konto er førnævnte Flemming Hansen dog stadig topscorer. Efter i 1971 at have lavet sine 14 mål mod Finland, scorede Flemming Hansen to uger senere 11 gange mod Tjekkoslovakiet, da Danmark godt nok tabte 21-24, men de 52 procent af målene er den højeste andel for spillere, der har scoret flere end 10 mål i en kamp.

Rekorden fra 1938 kan ikke slås

Den absolutte rekord i den sammenhæng kan dog ikke slås.

Den indehaves nemlig af Walter Madsen, der i Danmarks anden VM-kamp nogen sinde i 1938 scorede ... 1 mål.

Men eftersom Danmark tabte 2-1 til Sverige, scorede Ajaxspilleren 100 procent af de danske mål.