Mikkel i målrus viser vej til fornem dansk VM-succes

Længe lignede det en dansk magtdemonstration og en ren ydmygelse af Norge, da de to hold mødtes i gruppefinalen ved VM i Herning. Efter godt 13 minutters spil af 2. halvleg havde Danmark en føring på ni mål og gik så helt i stå, så Norge kunne komme tilbage i opgøret, men på en sej slutspurt lykkedes det danskerne at holde fast, og de vandt kampen 30-26.

Dermed er det Danmark, der tager fire point med over i mellemrunden og står med gode muligheder for at avancere til semifinalen. Mikkel Hansen var den helt store danske spiller hele 14 mål, og i målet stod Niklas Landin på et meget højt niveau.

Kampen stod ikke kun mellem Danmark og Norge, men var også et opgør mellem verdens aktuelt bedste spillere – Mikkel Hansen og Sander Sagosen.

I de første 30 minutter var Sagosen dog helt væk og satte slet ikke sit vanlige præg på det norske spil. Ikke en eneste gang passerede PSG-stjernen Niklas Landin i det danske mål efter at han startede med at brænde et straffekast på den danske keeper.

Fem gange forsøgte Sagosen sig uden held, og hans sidste skud strøg helt forbi målrammen.

Mikkel Hansen var derimod i hopla og drev sammen med Rasmus Lauge det danske spil frem. Den danske superstjerne var både som målscorer og manden bag en række assist i særklasse. Han var konstant farlig og lavede i løbet af de første 30 minutter syv mål. To var på straffekast, men de øvrige var på skud, som Norges målmand ikke var i nærheden af at snuppe. Det gjaldt blandt andet et smukt udført underhåndsskud, der lavtflyvende strøg i kassen.

I Danmarks mål stod Niklas Landin med stor ro og pillede nogle af de norske afslutninger ned som for eksempel to helt frie skud fra anfører Bjarte Myrhol.

Skjern-spilleren var igen en vigtig brik i det norske spil, og han forsøgte at flå det danske forsvar fra hinanden. Nogle gange lykkedes, men i andre tilfælde havde de danske spillere held med at holde Myrhol på afstand.

I angrebet spillede danskerne koncentrerede og ventede som landstræner Nikolaj Jacobsen havde forlangt med stor tålmodighed på den rigtige chance. I et par tilfælde spillede Rasmus Lauge med lidt for stor risiko i afleveringsspillet ind til stregen, men ellers var Flensburg-playmakeren et stort aktiv for Danmark.

Hans spil en mod en var en konstant fare, og han havde held med at bryde igennem ved hjælp af sit rappe fodskifte.

Udover Mikkel Hansen var det hele vejen rundt, det danske hold bød ind. Selvfølgelig endte også nogle af de danske angreb med afbrændere, og Norge nåede ved eksempelvis 7-6 og 12-11 helt op i haserne på Danmark rent scoringsmæssigt.

De danske returløb var for det meste dog meget disciplinerede, og det hjalp med til at holde det frygtede norske kontraspil nede på et acceptabelt niveau.

Fra 12-11 gik Danmark til 16-11, og det hele endte med en dansk føring på 17-14 ved pausen.

Set fra et dansk synspunkt blev det endnu bedre i 2. halvleg, hvor Mikkel Hansen holdt skydetelt og som en enmandshær bragede Norge ned under Boxen gulvbrædder.

Efter godt syv minutter førte Danmark 22-15, og kampen gik ind i en periode, hvor de norske spillere slet ikke troede, de kunne passere Niklas Landin i det danske mål. Derfor overplacerede de i flere tilfælde også, og først et kvarter efter pausen kom Sander Sagosen på måltavlen for første gang, da han reducerede til 25-18.

Danskerne ramte en lille scoringskrise efter at Mikkel Hansen havde øget til 25-16, og tre norske mål på stribe sørgede for lidt svedige hænder i Herning.

Langsomt smuldrede nimålsføringen, og pludselig var Norge helt oppe igen ved 27-25, og så var der lagt op til en dramatisk afslutning.

Rasmus Lauge sørgede med et par mål for, at Norge dog måtte forlade Boxen med uforrettet sdag og 2 point til mellemrunden. Tunesien bliver sidste hold fra Danmarks gruppe, der går videre.

De nordafrianske mestre starter dog med 0 point.

Danmark møder i mellemrunden Sverige, Ungarn og Egypten.