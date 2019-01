Veteranens sorte aften: Jeg går ikke hjem og graver mig ned i et hul

FOR ABONNENTER

Når Lasse Svan om mange år sætter sig til rette i husets mest magelige lænestol for at fortælle børnebørnene om din glorværdige og medaljesmykkede håndboldkarriere, vil han nok let og elegant spring landskamp nummer 202 over. Det var den, Flensburg-fløjen spillede tirsdag aften mod Østrig ved VM, og som endte ret usædvanligt for den 35-årige veteran.