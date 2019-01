Verdensklasse: I dag får vi et fingerpeg om Norges styrke

Med fire overbevisende sejre på stribe har Norge skaffet sig det bedst tænkelige udgangspunkt før finalen i VM-slutrundens indledende gruppe C torsdag i Herning mod Danmarks værter.

Med verdensstjernen Sander Sagosen i spidsen scorer det norske hold masser af mål, og at gutterne sagtens kan begå sig, når modstanderne ikke er Chile, Saudi-Arabien eller Tunesien, viste de ved at vinde sølv ved slutrunden i Frankrig for to år siden.

Fakta Norge ved EM, VM og OL VM 1958: Nr. 6, 1961: Nr. 7, 1993: Nr. 13, 1997: Nr. 12, 1999: Nr. 13, 2005: Nr. 7, 2009: Nr. 9, 2011: Nr. 9, 2017: Nr. 2. EM 2000: Nr. 8, 2006: Nr. 11, 2008: Nr. 6, 2010: Nr. 7, 2012: Nr. 13, 2014: Nr. 14, 2016: Nr. 4, 2018: Nr. 7. OL 1972: Nr. 10. Christian Berge: Født 19. juli 1973 i Trondheim. Han har blandt andet spillet for Viking Århus GF og Flenburg-Handewitt. 63 landskampe og 251 mål for Norge.

Men sådan har det ikke altid været. Vel nærmest tværtimod. I årevis har Norges håndboldherrer stået i skyggen af landets kvindelige landshold, der i de seneste 20 år i bogstaveligste forstand har skovlet medaljer og pokaler hjem til skabet. Tre verdensmesterskaber, syv europæiske titler og to olympiske guldmedaljer er det hidtil blevet til – og så nævner vi ikke sølv- og bronzemedaljerne.

Indtil 2016 kunne de norske herrer prale af en 6.-plads ved VM i 1958 og 10.-pladsen fra de olympiske lege i München i 1972. I de mellemliggende år blev det til meget ydmyge resultater, og den helt store nedtur kom i 2008, da Norge var værter for EM. Nu skulle det være, og holdet fik en flyvende start ved at besejre Danmark 27-26 i Drammen.

Med yderligere to sejre gik EM-værterne videre til mellemrunden med de maksimale fire point, men så stoppede festen, og Norge fik blot yderligere to point, hvilket rakte til en 6.-plads.

Bedre blev det selvfølgelig ikke af, at det danske hold endte med at vinde guld.

Det helt afgørende vendepunkt for de norske herrer kom i 2014, da Christian Berge blev ansat som landstræner. Han var først en midlertidig løsning, men siden juli det år har Berge siddet sikkert i sædet og ført Norge frem blandt verdens bedste håndboldnationer.

45-årige Christian Berge var i sin aktive karriere en dygtig playmaker, der blandt andet spillede for Århus GF og Flensburg-Handewitt. Nordmanden var på højdepunktet af sin karriere, da lynet i 2004 slog ned, og han fik konstateret lymfekræft.

61 dage efter diagnosen var Berge tilbage på banen for Flensburg-Handewitt, men han fik et tilbagefald året efter. Yderligere behandlinger kurerede den nuværende norske landstræner, og tre år senere udgav han bogen ’I kampens hete – kreften er ennå ikke overvunndet’ om sin kamp mod sygdommen.

Oven på kræftsygdommen har Christian Berge pådraget sig tinnitus på det højre øre, og han har derfor fået specialdesignet en øreprop, som gør det muligt for ham at opholde sig i en håndboldhal, når der som i Boxen er høj musik og larm fra publikum.

Efter blandt andet 63 landskampe stoppede Christian Berge den aktive karriere og kastede sig over trænergerningen. Han førte Elverum til det norske mesterskab i 2013 og var i en periode også assistenttræner for et af nationens ungdomslandshold.

I 2016 kom Berges første store resultat, da Norge nåede semifinalen ved EM i Polen og endte på 4.-pladsen. I den efterfølgende VM-kvalifikation floppede holdet dog, og derfor måtte Det Internationale Håndboldforbund komme til undsætning med et wildcard, og det udnyttede Christian Berge og hans mandskab på fornemste vis ved at nå finalen.

Christian Berge har kontrakt med det norske håndboldforbund til februar 2020.

Ved det aktuelle VM har Norge slået Saudi-Arabien 40-21, Østrig 34-24, Tunesien ligeledes 34-24, og senest gik det ud over Chile, som blev besejret 41-20.

Men akkurat som Danmark har de fire kampe ikke givet det sande billede af Norges styrke. Den får vi demonstreret torsdag.