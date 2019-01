Verdens hårdeste liga har givet ung fløj hår på brystet

FOR ABONNENTER

På landsholdets højre fløj har landstræner Nikolaj Jacobsen tvunget af omstændighederne været nødt til at gennemføre et mindre generationsskifte. Hans Lindbergs skade har nemlig betydet, at 24-årige Johan Hansen er kommet ind i VM-truppen på veteranens plads, mens den anden igennem 201 landskampe har været og fortsat er optaget af 35-årige Lasse Svan.