Braget mod Norge: Dansk tålmodighed skal bremse de norske raketter

Danmarks bedste kort i kontrafasen er stadig yderst tvivlsomt til VM-gruppefinalen mod Norge i Boxen. Godt nok trænede Casper U. Mortensen med, da håndboldherrerne pudsede de sidste detaljer af i Sportscenter Herning, men landstræner Nikolaj Jacobsen siger, at det er tvivlsomt, om Barcelona-fløjen når at blive klar.

Casper U. Mortensen landede forkert efter en afslutning i kampen mod Tunesien og fik et stød i knæet. Der er ikke revet for eksempel ledbånd eller andet over, men han har smerter på grund af vand i knæet.

Må Casper U. Mortensen sidde udenfor igen, vil det være tredje kamp på stribe, han misser, og Magnus Landin må så klare den selv mod Norge. Det har Kiel-spilleren i øvrigt gjort fortræffeligt med 13 mål i alt mod Saudi-Arabien og Østrig – det samme antal, som Mortensen scorede mod Chile og Tunesien.

Alligevel er det et tab for landsholdet, hvis Casper U. Mortensen ikke kan spille, da han er holdets hurtigste mand og god at have, når der skal løbes kontra.

De lette mål kan der godt blive brug for mod Norge, som landstræneren roser til skyerne og kalder et af verdens p.t. bedste landshold med en af slutrundens bedste kontrafaser.

»Vi kommer ikke til at tage hele deres kontrafase væk, så de skal nok få lov til at løbe et par bolde ned i den anden ende. Men vi skal tage en stor del af deres kontraer væk, hvis vi skal have en chance for at vinde«, siger Nikolaj Jacobsen.

Måden at stoppe det norske kontraspil på er selv at spille med stor tålmodighed i angrebsspillet og vente på den rigtige chance. Ellers får Norge alt for mange muligheder at løbe på.

»Vi kan hjælpe os selv en hel del ved at score, for det tager trods alt lidt længere tid at pille bolden ud af nettet. Ellers får Bjarte Myrhol og de to fløje lov til at ligge og spidse for meget af, og det vil vi helst undgå«, siger Nikolaj Jacobsen.

Derimod undgår det danske hold ikke at skifte ud mellem forsvar og angreb, hvilket ellers også kunne være med til at stække de norske hurtigløbere.

»Det bliver en kamp i et rigtig højt tempo, og der bliver brug for alle mand. Norge er gode til at skifte mange spillere ud, og det skal vi også være, så alle er friske og ikke løber tør for kræfter. Det bliver en virkelig hård kamp«, forudser forsvarsgeneralen René Toft.

Hans lillebror Henrik Toft blev skadet til træningen umiddelbart inden VM-turneringen, og han har siden kæmpet for at blive klar. Nu lysner det for stregspilleren, der skal til den afsluttende test fredag. Hvis PSG-spilleren består den test, vil landstræner Nikolaj Jacobsen stærkt overveje at skifte Henrik Toft ind.