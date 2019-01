Forsvarsklippen René Toft blev skadet mod Norge

Den store danske sejr over Norge i torsdagens gruppefinale ved VM havde kun en enkelt mislyd.

René Toft Hansen udgik med en skade, og den danske stregspiller skal skannes fredag.

Landstræner Nikolaj Jacobsen var bekymret efter sejren over Norge:

»Det er lige tidligt nok at komme med en status. Jeg vil gå så langt og sige, at det ikke ser særligt godt ud med René. Det er meget ærgerligt for os, hvis René viser sig at være ude i en uge«, siger Nikolaj Jacobsen.

Måske gammel svaghed

René Toft har tidligere på sæsonen døjet med en lyskeskade, og det kunne tyde på, at det var i den region, at den er gal igen.

Veszprem-spilleren har spillet mere og mere ved VM i de første fem gruppekampe, indtil en skade satte ham ud af spil mod Norge.

Han har indtil nu især udgjort en stærk forsvarsduo med Henrik Møllgaard.

»Jeg synes, at René har spillet fremragende i vores første fire og en halv kamp. Han startede også med god ro i forsvaret mod Norge, så det vil være rigtigt ærgerligt for os, hvis vi skal miste krumtappen sammen med Møllgaard«, lyder det fra Nikolaj Jacobsen.

Tvivl om Øris

Også bagspilleren Nikolaj Øris pådrog sig en skade mod Norge, og det betød, at BSV-spilleren ikke kunne deltage i hele anden halvleg. Status på Øris er også usikker.

»Nu må vi se. Men Øris kunne ikke spille anden halvleg. Mere kan jeg ikke sige lige nu«, siger landstræneren.

I forvejen har Henrik Toft Hansen, bror til René Toft, været ude med en lyskeskade i de seneste to uger. Men han skulle være meget tæt på en klarmelding og indskiftning i VM-truppen.

Også Casper U. Mortensen har været ude i de seneste kampe med en knæskade, men han var med igen i nogle minutter mod Norge og virker tæt på at være i fulde omdrejninger.

Ritzau