Lasse Svan: »De bedste spillere skal levere i de store kampe. Det må man sige, at de gjorde i dag«

Profilerne ramte niveauet. Og så lykkedes det at blokere for et ellers frygtet norsk kontraspil, lyder det fra Lasse Svan efter aftenens kamp mod Norge.

Danmark vandt den længe ventede nabokrig, da de til aften besejrede Norge 30-26. En udsolgt arena i Herning kvitterede med sydende stemning.

Afgørende for sejren var især tre spillere, lyder det fra Lasse Svan.

»Mikkel Hansen og Rasmus Lauge styrede angrebsspillet rigtig godt – og Niklas Landin stod fantastisk i målet. De bedste spillere skal levere i de store kampe. Det må man sige, at de gjorde i dag«.

»Vi er meget glade. Både for den måde vi spillede på – men også for sejren«, siger han.

Forud for kampen var det især nordmændenes hurtige kontraspil, som var forventet at blive danskernes styrkeprøve. En styrkeprøve, som det alt i alt lykkedes at bestå, lyder vurderingen fra den danske fløjspiller.

»Jeg synes, vi spiller klogt. Vi dækker godt i alle 60 minutter og holder deres kontra, så de ikke laver så mange kontramål, som de plejer. Det var et af vores mål«, siger Lasse Svan og fortsætter:

»Vi spiller tålmodigt og sikkert i angrebet. Selvfølgelig kommer der nogle kiksere til sidst, hvor de scorer hver gang, mens vi ikke kan få den i kassen. Det er det eneste minus«, fortsætter han.

Den erfarne fløj var tilbage og fyldt med selvtillid efter en skuffende præstation i kampen mod Østrig. Her endte han efter flere mislykkede skudforsøg på bænken.

»Jeg var glad for at kunne bidrage efter den seneste kamp. Uanset hvem man er, vil man gerne levere. Det var en fin scene at gøre det på. Jeg er meget glad og tilfreds med min præstation«, siger Lasse Svan, som mod Norge smed bolden i mål to gange.

Med sejren tager Danmark fire point med videre til mellemrunden, hvor blandt andre Sverige venter. Her har fløjspilleren et ønske til de danske tilskuere:

»Hvis Boxen er lige så meget med som i dag, skal vi nok komme med samme energi. Gør vi det, tror jeg, at vi bliver svære at slå«.