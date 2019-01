Caroline Wozniacki styrter ned ad ranglisten

I tennis gives der hverken point for ’tæt på’ eller ’flot kamp’, så selv om Caroline Wozniacki i konkrontationen med Maria Sharapova leverede en 3. runde-kamp på højt niveau i Australian Open, rammer nederlaget sidste års vinder af turneringen hårdt.

Sejren i grand slam-turneringen gav sidste år danskeren 2.000 point, så når de ved næste opgørelse bliver erstattet af de 130, det giver at nå 3. runde, styrtdykker Caroline Wozniacki fra den tredjeplads på verdensranglisten, hun kom til Melbourne med.

I en løbende opgørelse er hun foreløbig drattet ned til en placering som nr. 9, men der er stadig otte spillere med i Australian Open, som hver især kan passere danskeren: Anastasija Sevastova, Ashleigh Barty, Serena Williams, Garbine Muguruza, Madison Keys, Qiang Wang, Elise Mertens og Camila Giorgi. De vinder selvsagt ikke turneringen alle sammen, men Caroline Wozniacki er i oplagt risiko for at ryge ud af verdens top-10.

Indhentet af Maria Sharapova bliver hun ikke i denne omgang, men den tidligere dopingdømte 31-årige russer er på fremmarch og forbedrer sin placering yderligere alene ved at vinde over Caroline Wozniacki. Og holder hun fejlprocenten nede, vil Maria Sharapovas kompromisløse spillestil også volde stort besvær for værtsnationens håb, Ashleigh Barty, i 4. runde og for den sags skyld for enhver anden modstander.

På vippen ved 3-3 i tredje sæt

Caroline Wozniacki gjorde langt henad vejen, hvad hun skulle i duellen mellem de to tidligere verdensettere, men russeren bombede hårde og skarpt vinklede vinderslag af sted fra baglinjen, hver gang danskerens pres blev for svagt - og såmænd også indimellem når det forekom tungt nok.

Kampen lå på vippen med 6-4 til hver i de to første sæt, indtil Caroline Wozniacki blev brudt ved 3-3 i afgørende sæt – og så lukkede Maria Sharapova kampen med et smil om læben, der udtrykte glæden ved for alvor at være tilbage i verdenstoppen igen.

»Det var en kamp, jeg havde set frem til lige siden lodtrækningen. Det er længe siden, jeg har haft den her type konfrontationer, hvor jeg virkelig kan udfordre mig selv. De lange dueller ville hun før i tiden have vundet, men jeg synes, jeg gjorde et godt stykke arbejde med at få vundet størstedelen«, siger Maria Sharapova.

Vindere eller fejl gav ventetid

»Uanset om det var endt med et dårligt resultat eller en nem tosætter, så har jeg savnet at være med der, hvor tingene sker og jeg skal arbejde med mig selv for at være på toppen. Den slags chancer har jeg ikke fået for mange af. Man lærer meget, så når du bliver bragt i den slags situationer og kommer igennem, er det store, store sejre. Det var en hård kamp, hvor jeg vandt de lange og afgørende dueller«, konstaterer russeren, der vandt Australian Open for 11 år siden.

»Hun lavede enten vindere eller fejl, så jeg måtte vente undervejs i kampen og følte, at jeg mistede rytmen en lille smule. Jeg synes, at vi begge løftede vores spil fra midten af andet sæt og spillede godt i tredje, så det blev et har bolde her og der, der gjorde udslaget«, vurderer Caroline Wozniacki og mener, at hun kæmpede alt, hvad hun kunne.

»Men det var ikke nok. Hun servede bedre, end hun har gjort i lang tid. Hun fik mange andenserver meget tæt på linjerne, og det har tidligere været et problem for hende. Det var det ikke i dag. Hun spillede aggressivt, og jeg fik ikke rigtig rytmen ind i spillet på samme måde som i de første kampe«, konstaterer den detroniserede vinder fra 2018.