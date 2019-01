Brystsvømmer med ild i røven brænder for at udfylde hullet efter verdensrekordholderen

Da verdensrekordholderen Rikke Møller Pedersen i mandags offentliggjorde sin månedgamle beslutning om at indstille sin medaljetunge svømmekarriere, var det med en lille, nagende bekymring i baghovedet.

For hvad skal der nu ske med den medleyholdkap, der siden 2011 har flået medaljer hjem til Danmark ved både OL, VM og EM?

Holdmedley 11 danske medaljer

Årstal Mesterskab Distance Medalje 2011 EM-kort 4x50 m Guld 2012 EM-kort 4x50 m Guld 2012 VM-kort 4x100 m Guld 2013 EM-kort 4x50 m Guld 2014 EM-lang 4x100 m Guld 2014 VM-kort 4x50 m Guld 2014 VM-kort 4x100 m Guld 2016 OL 4x100 m Bronze 2016 VM-lang 4x50 m Bronze 2017 EM-kort 4x50 m Sølv 2018 EM-lang 4x100 m Sølv

Men den smilende fynbo behøver ikke at være bekymret. I hvert fald én afløser står klar på startskamlen med en sitrende lyst til at springe i bassinet og kæmpe for retten til at udfylde den tomme plads.

Matilde Schrøder HAR nemlig prøvet det før. Da Rikke Møller Pedersen efter OL i Rio havde brug for en pause, meldte hun afbud til kortbane-VM i Windsor, og Matilde Schrøder blev med kort varsel indkaldt som reserve til stævnet i december 2016.

Det resulterede i en bronzemedalje og en kæmpemæssig oplevelse for den dengang 20-årige Matilde Schrøder, der fik det, hun selv kalder »blod på tanden«.

»Det var helt surrealistisk. Inden havde jeg aldrig været på noget landshold og havde aldrig svømmet andet end DM, men ved kortbane-DM forbedrede jeg mig pludselig med to et halvt sekund i 100 meter brystsvømning, og så blev jeg med ti dages varsel udtaget til VM. Jeg tog bare med, men endte med at stå med en bronzemedalje. Det var helt vildt«, erindrer Matilde Schrøder om sit forbløffende gennembrud.

Tilbage i Odense fik hun sig en god snak med sin klubtræner, Winnie Faber, der forklarede brystsvømmeren, at hun var meget bedre, end hun selv var klar over.

»Mit samarbejde med Winnie var noget helt specielt. Men Winnie vidste også, at jeg havde drømme om mere. Hun stod klar til at hjælpe mig med at finde et sted, hvor jeg i højere grad havde chance for at indfrie mine drømme«, forklarer Matilde Schrøder om samarbejdet med den hollandske træner, der var kommet til Danmark sammen med sin mand, den nu afdøde, tidligere landstræner Paulus Wildeboer.

Kæmpe respekt for Rikke Møller

Matilde Schrøder søgte og kom ind på Det Nationale Træningscenter på Bellahøj, hvor hun dermed blev træningsmakker med Rikke Møller Pedersen.

Og så er det, at det bliver en lige smule følsomt for fynboens fynske efterfølger, for selv om Matilde Schrøder erklærer sig klar til med ild i røven at slås for at overtage pladsen efter Rikke Møller Pedersen, så må det for alt i verden ikke fremstå som om, at hun er glad for, at forbilledet er stoppet.

»Jeg har den allerstørste respekt for Rikke som både svømmer og menneske, og jeg er ærgerlig over at have mistet hende som træningsmakker. Men jeg er glad på hendes vegne for den beslutning, hun har taget«, understreger Matilde Schrøder.