DBU opretter et landshold i e-sport

Dansk Boldspil-Union (DBU) går ind i e-sport og opretter blandt andet et e-landshold, der skal kæmpe for Danmark i konsol- og computerfodboldspillet Fifa.

Det siger Keneeth Reeh, der er konstitueret administrerende direktør i DBU.

»Interessen for e-sport er kæmpe blandt børn og unge, og et spil som Fifa er for længst blevet en konkurrencesport. Derfor lancerer vi nu Danmarks første e-landshold, som skal forsvare Danmarks ære internationalt«.

»Samtidig har vores lokalunioner planer om en masse aktiviteter, hvor e-sport kan bidrage til nye medlemmer og udvikling af vores fodboldklubber», siger DBU-direktøren.

Det nye e-landshold er blevet inviteret til Finland 2. februar for at deltage i en Fifa-turnering, hvor Danmark ud over finnerne også skal møde Norge og Sverige.

Samtidig vil DBU integrere e-sport ude i idrætsforeningerne med en ny breddeturnering, og DBU vil også lave e-fodboldskoler, hvor deltagerne både bliver dygtigere til Fifa, men også får råd om kostvejledning og fysisk træning.

Opbakning fra Dansk Erhverv

Dansk Erhverv har lavet analyser, der viser et stort potentiale i e-sport. Derfor mener direktør Brian Mikkelsen, at det er sundt for erhvervslivet, at e-sport bliver mere udbredt.

»Der er rigtig store penge at hente i e-sport. Ikke kun for elitegamerne og deres hold, men også for en lang følgerække af erhverv indenfor eksempelvis turisme og detailhandlen«.

»Når Danmark lægger jord til internationale elitesportsbegivenheder, så betyder det både flere penge i kassen hos hotellerne, restauranterne og souvenirbutikkerne«, siger Brian Mikkelsen.

Tidligere er der blevet afviklet en e-Superliga i Fifa med et stort finaleshow i Forum, mens der har været udsolgt i Royal Arena i forbindelse med en afdeling af Counter Strike-turneringsserien Blast Pro Series.

