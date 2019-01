Maratonstjernen Henrik Jørgensen er død Henrik Jørgensen døde af et hjertestop under sin daglige løbetur. Han blev 57 år gammel.

En af Danmarks bedste langdistanceløbere nogensinde er død.

Maratonløberen Henrik Jørgensen døde lørdag middag nær sit hjem på Bornholm, da han fik hjertestop under sin daglige løbetur på ti kilometer. Det oplyser Dansk Atletik Forbund.

Henrik Jørgensen blev 57 år.

Datteren Anna Holm, der også selv er eliteløber, føler sig midt i sorgen taknemmelig over, at faderen døde på en løbetur.

»Han var min mors og min store livsstøtte i et og alt. En klippe i vores liv. Det er et chok og en stor sorg, men vi føler også taknemmelighed over, at han skulle dø, mens han gjorde, hvad han elskede: at løbe«, siger hun.

Henrik Jørgensen var kendt for altid at bære pandebånd, så hans lange hår ikke generede ham under løb.

Hans internationale karrieren toppede i 1988, da han vandt det prestigefyldte London Marathon.

Samme sted havde han to år for inden sat nordisk rekord på maratondistancen med tiden 2 timer, 9 minutter og 43 sekunder.

Kunne som første dansker leve af at løbe

I 2018 var han tilbage i London for at blive hyldet 30 år efter sin triumf.

»Det er livet for mig at bevæge mig, og det vil jeg gøre, lige indtil jeg falder om«, sagde han til TV2 ved den lejlighed.

Den nordiske rekord stod i cirka 30 år, mens tiden stadigvæk er dansk rekord på de 42.195 meter.

Som den første dansker nogensinde kunne han leve af at løbe.

Foruden sejren i London Marathon strøg han også til tops i Copenhagen Marathon to gange. Det var i 1982 og 1983. I Berlin Marathon blev han nummer to i 1986.

Han deltog også ved de olympiske lege to gange, men her var resultaterne knap så prangende. Ved OL i Los Angeles i 1984 blev han nummer 19, mens han blev nummer 22 fire år senere i Seoul.

Henrik Jørgensen startede karrieren som dreng i Herlev IF, inden han fik karrierens bedste år i Københavns IF.

Han efterlader sig sin hustru, Mette Holm, samt sin datter, Anna Holm, som i 2016 deltog i maraton ved OL i Rio, hvor hun blev nummer 55.

ritzau