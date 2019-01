Danmarks VM-guld er det mest suveræne nogen sinde

Spekulationerne dukkede op flere gange, men ingen kunne rigtigt huske det, så her er svaret: Danmarks triumf ved VM-slutrunden i håndbold er den mest suveræne nogen sinde. I hvert fald på ét af de parametre, man kan måle den slags på.

10 kampe, 10 sejre.

Det er aldrig sket før for en verdensmester i håndbold, men her følger straks det første forbehold. Finalen har kun fire gange før været verdensmestrenes 10. kamp ved slutrunden.

Frankrig i 2017 og 2001 og Rusland i 1997 blev verdensmestre med 9 sejre i 9 kampe, mens Jugoslavien og Sovjetunionen har vundet 7 og flere andre 6 eller 3 sejre i turneringen, der har skiftet format flere gange end der de forløbne to uger er blevet spillet ’For evigt’ i Boxen.

Danmarks mindste sejr undervejs var på de 3 mål med 25-22 over Ungarn i den første mellemrundekamp, og sejrene var så overbevisende, at spænding var en mangelvare i de danske VM-kampe.

Sammenlagt blev den danske sejrsmargin på 94 mål, og at det IKKE er en VM-rekord er faktisk Danmarks egen skyld. Rekorden tilhører Spanien, der ligeledes på hjemmebane i 2013, trods et nederlag undervejs, kom gennem turneringen med en plusscore på 97 mål, men det skyldes i sidste ende det totale danske sammenbrud i VM-finalen, som Spanien vandt med ’frygtelige’ 35-19 - 16 måls overskud.

Bagud i 54 af 600 minutter

At spænding var en mangelvare i Danmarks VM-kampe dokumenteres også af den kendsgerning, at Danmark kun i 1 af de 10 kampe prøvede at være bagud i en 2. halvleg.

Det var mod Sverige i den sidste mellemrundekamp, hvor Danmark i seks sekvenser af kampen var bagud. Senest to gange i starten af 2. halvleg, indtil Nikolaj Markussen udlignede til 18-18 efter 37.33 minutter.

Efter den målestok var der også tidligt i kampen spænding mod Østrig, der var holdet med den største og længste føring mod Danmark i turneringen. Østrig kom foran 1-0 efter 59 sekunder og bevarede føringen, der toppede ved 7-3, i 23 minutter, men fra 5-8 scorede Danmark 8 mål i træk - og endte med at vinde kampen med 11 mål, 28-17.

Det var faktisk kun i 3 af kampene, Danmark slet ikke oplevede at være bagud (mod Norge og Ungarn i den indledende runde samt Frankrig i semifinalen), men i alt blev det til blot 54 minutter og 5 sekunder, hvor Danmark var bagud ud af de 600 minutters spilletid ved VM-slutrunden.

Om det er en VM-rekord? Det må andre, endnu mere nørdede talmennesker finde ud af. Vi nøjes med at konstatere, at Danmark med 10 sejre i 10 kampe blev alle tiders mest suveræne verdensmester.

Mestrenes kampe med 26 VM-slutrunder

År Verdensmester K V U T For Imod Plus 2019 Danmark 10 10 0 0 317 223 94 2017 Frankrig 9 9 0 0 282 218 64 2015 Frankrig 9 8 1 0 259 215 44 2013 Spanien 9 8 0 1 280 183 97 2011 Frankrig 10 9 1 0 327 245 82 2009 Frankrig 10 9 0 1 296 211 85 2007 Tyskland 10 9 0 1 304 260 44 2005 Spanien 10 8 1 1 355 272 83 2003 Kroatien 9 8 0 1 270 243 27 2001 Frankrig 9 9 0 0 233 172 61 1999 Sverige 9 8 1 0 282 202 80 1997 Rusland 9 9 0 0 250 158 92 1995 Frankrig 9 7 0 2 218 185 33 1993 Rusland 7 6 1 0 192 135 57 1990 Sverige 7 6 0 1 177 143 34 1986 Jugoslavien 7 7 0 0 168 145 23 1982 Sovjetunionen 7 7 0 0 204 131 73 1978 Vesttyskland 6 4 2 0 105 86 19 1974 Rumænien 6 5 0 1 111 81 30 1970 Rumænien 6 5 0 1 94 68 26 1967 Tjekkoslovakiet 6 6 0 0 121 75 46 1964 Rumænien 6 6 0 0 136 88 48 1961 Rumænien 6 5 0 1 89 67 22 1958 Sverige 6 6 0 0 138 74 64 1954 Sverige 3 3 0 0 56 36 20 1938 Tyskland 3 3 0 0 23 9 14