Super Bowl: Dette stadion kostede 10 mia. kr. Via en snedig klausul fik milliardærejeren skatteyderne til at betale godt halvdelen

På to årtier har skatteydere i USA betalt mere end 90 mia. kr. til stadioner, som private milliardærer ejer. Hjemstedet for dette års Super Bowl er gået længere end alle andre byer de seneste to år.