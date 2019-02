Strejf af ligestilling til årets Super Bowl: For første gang nogensinde kommer der mandlige cheerleadere på banen

Et lille lys for andre

Ifølge The Guardian kan det være, at sagen om Peron og Jinnies kan kaste et mere positivt lys over årets Super Bowl-arrangement. Det har nemlig været svært for arrangørerne at tiltrække A-liste navne til at optræde - blandt andet har sangerinderne Rihanna og Cardi B sagt »nej tak« til at optræde ved halvlegsshowet på grund af protester og efter den lange kontrovers mellem NFL og Colin Kaepernick.

For lige siden Colin Kaerpernick i 2016 knælede under nationalsangen i protest mod racisme, har Super Bowl været en politisk kampplads. Først svigtede seerne, senere fulgte kunstnerne, der nu nægter at spille i pauseshowet. Efterfølgende har flere prøvet at presse Maroon 5 og Travis Scott til at bakke ud.

Men for Peron og Jinnies bliver Super Bowl en mulighed for at inspirere fremtidige mandlige cheerleadere, som for eksempel Jesse Hernandez, der fik et lille skub bagi af sin mor, efter hun havde hørt om de to 27-årige dansere.

»Vi er blevet kontaktet af så mange mænd, som virkelig gerne vil prøve cheerleading, og ikke kun af mænd på vores alder, men også virkelig unge fyre, som prøver at finde modet til at gå til cheerleading-audition på deres lokale High School...«, sagde Peron til Good Morning America:

»Det er spændende at se, hvordan det hele langsomt forandrer sig«.