Fransk spiller kræver kæmpeerstatning af PSG

Fodbold: Den franske midtbanespiller Hatem Bern Arfa er godt hidsig over den behandling, han fik, da han spillede for storklubben PSG – eller måske rettere ikke spillede. Han søger nu op til cirka 60 millioner kroner i kompensation, fordi PSG ikke benyttede ham under en 15 måneder lang og ulykkelig periode i hovedstadsklubben, inden Ben Arfa rykkede til sin nuværende klub Rennes. Spillerens advokat, Jean-Jacques Bertrand, siger til AP, at sagen skal behandles af et særligt tribunal i Paris. Bertrand oplyser også, at Ben Arfas PSG-kontrakt i markant grad var bygget på præstationsbonus, og at klubben brugte alle kneb for at få ham til at rejse. PSG har blot udtalt, at klubben regner med at blive frifundet i sagen, og at den er ked af Ben Arfas og advokatens stædighed. Siden Hatem Ben Arfa kom til PSG i 2016, og efter han scorede to gange i en pokalkamp, blev han ikke benyttet mere overhovedet. Det drejer sig om næsten 70 kampe. Ben Arfa har også spillet for Nice, Newcastle, Marseille og Lyon.

Håndbold: KIF Kolding jagtede slutspil mandag aften, men måtte i stedet se sig som en del af nedrykningsslaget. Det stod klart, da KIF hjemme tabte til bundproppen Nordsjælland Håndbold, som tog til Kolding og vandt 26-24 i Håndbold Ligaen. Dermed led KIF sit tredje liganederlag i træk, og med 12 point er klubben en del af nedrykningsdramaet ligesom gæsterne, der spillede sig væk fra sidstepladsen og har 11 point.

Skihop: Den tidligere skihopper Matti Nykänen er død, 55 år. Finnen vandt som den første guld ved OL, VM og den samlede World Cup i skihop samt VM i skiflyvning. Siden har kun schweizeren Simon Amman præsteret noget tilsvarende. I alt vandt Nykänen fire OL-guldmedaljer og seks VM-guldmedaljer i 1980’erne, da han lå i evig konkurrence med tyskeren Jens Weissflog. Efter sin aktive karriere blev Nykänen på godt og ondt en farverig personlighed som blandt andet popsanger, stripper og kogebogsforfatter, men den i perioder alkoholiserede finne, der var gift tre gange, måtte også afsone fængselsdomme efter overfald på henholdsvis sin kone og en ven af familien.

Boksning: Et boksebrag mellem Dina Thorslund og Sarah Mahfoud er i støbeskeen, og deres promotorer forhandler i øjeblikket. Det skriver DR. Hvis landets største kvindelige bokseprofiler skal mødes i ringen, kræver det, at der opnås enighed om de økonomiske forhold, og der halter det en anelse. Ifølge DR har Mogens Palle, som repræsenterer Sarah Mahfoud, sendt et endegyldigt tilbud til Nisse Sauerland, der er promotor for Dina Thorslund. DR har set tilbuddet og beskriver, at Palle tilbyder 360.000 kroner til vinderen, mens taberen vil få 240.000 kroner ud af anstrengelserne. »Det er mit tilbud eller ingenting«, siger Mogens Palle.

Fodbold: Juventus-spilleren Douglas Costa var mandag involveret i et sammenstød i sin bil på en motorvej i det nordlige Italien, skriver nyhedsbureauet AP. Costas bil kolliderede med en mindre personbil, hvis fører blev bragt til et hospital med mindre skader. Douglas Costa slap fra sammenstødet uden skader. Juventus havde træningsfri mandag. Costa blev udskiftet med en skade, da Juventus lørdag spillede 3-3 mod Parma i Serie A.

Tennis: WTA har foretaget et par sene ændringer til sin 2019-kalender. Den blandt spillerne meget populære turnering i New Haven, som Caroline Wozniacki har vundet fire gange, er forsvundet, da turneringen ikke har kunnet finde en ny hovedsponsor. Turneringer i Gstaad og Moskva forsvinder ligeledes, mens der kommer nye turneringer i hhv. kinesiske Zhengzhou ugen efter US Open, Lausanne ugen efter Wimbledon og sidst i juli i Jurmala, Letland, for første gang.

Fodbold: I 2014 blev japanske Shinji Kagawa sendt retur til Borussia Dortmund fra Manchester United, og nu er han så blevet lejet ud fra Bundesligaens tophold til tyrkiske Besiktas. Søndag aften fik han en fornem debut, da han på udebane mod Antalyaspor kom på banen til de sidste ti minutter. Efter 18 sekunder havde han øget sit holds føring til 5-1, og han nåede også at score til 6-1, før hjemmeholdet fik pyntet lidt på facit. Den tidligere FCK’er Atiba Hutchinson scorede også for Besiktas, der havde eks-Liverpool-målmand Loris Karius til at vogte stregen.

Håndbold: Skjerns kommende islandske træner, Patrekur Jóhannesson, får en ny landsmand i sin trup næste sæson. Som afløser for Tandri Mar Konradsson har Skjern skrevet en 2-årig kontrakt med 21-årige Elvar Örn Jónsson, der scorede 26 mål ved VM som slutrundedebutant i sidste måned. Jónsson har hidtil spillet for islandske Selfoss.