Hans rekord står stadig efter 34 år: Manden med pandebåndet bliver hyldet under mindeløb i København

Hans danske rekord på maraton er stadig uantastet, næsten 34 år efter at han satte den i april 1985. Han vandt London Marathon tre år senere og stod i spidsen for en hel generation af løbere, der i 1980’ernes langdistanceløb skabte imponerende resultater, hvis lige ikke siden er set.

Forrige weekend døde Henrik Jørgensen i en alder af 57 år, da han fik hjertestop under sin daglige løbetur på Bornholm.

Nu har tidligere eliteløber Henrik Them i samarbejde med Jørgensens gamle klub, Københavns Idrætsforening (KIF), og avisen B.T. taget initiativ til et løb, hvor løbelegenden vil blive hyldet. Arrangementet er stablet på benene i overensstemmelse med familiens ønsker.

»Formålet med løbet er at hylde Henrik Jørgensen, som har gjort så meget for sporten herhjemme. Hans resultater taler for sig selv. Han var den første dansker, der kom under 13.30 på 5.000 meter og 28 minutter på 10.000 meter. Han vandt London Marathon og kom som den første og hidtil eneste dansker under to timer og ti minutter på maraton«, siger Henrik Them.

Mindeløbet bliver afholdt lørdag 23. februar klokken 10 med start og mål på Østerbro Stadion.

Det begynder med taler til ære for Henrik Jørgensen, herefter et minuts stilhed, hvorpå løbet går i gang. I samlet flok løber deltagerne i roligt tempo en runde i Fælledparken, og derefter en tur rundt om Søerne i København, hvor fartholdere vil sørge for, at der er et passende tempo til alle deltagere. Almindelige trafikregler skal respekteres, da løbet ikke skal lukke trafikken i København ned, og der vil ikke være nogen tidtagning. Det er gratis at deltage.

Håb: Alle løber med pandebånd

Henrik Them fortæller, at han er i dialog med blandt andre Henrik Jørgensens tidligere sponsor, New Balance, i håb om at virksomheden vil sponsorere et pandebånd til hver af deltagerne. Jørgensen løb altid med et pandebånd, der holdt hans lange hår på plads, og det blev hans kendetegn, som mange løbere siden har ladet sig inspirere af.

Ifølge Henrik Them, der er private venner med Henrik Jørgensens familie, vil det derfor have stor betydning for familien, hvis deltagerne på den måde i deres beklædning mindes ham.

»Henrik Jørgensen viste vejen for andre løbere ved at træne røven ud af bukserne, for nu at sige det ligeud. Via sin succes blev han en frontfigur for løbesporten i Danmark og viste, at man godt kunne leve af at løbe, hvis man var ihærdig nok. Samtidig var han et meget fint menneske, der altid holdt sig på egen banehalvdel. Han fortalte gerne om, hvordan han trænede, men afstod fra at kritisere andre«, siger Henrik Them.

Henrik Jørgensen var æresmedlem af KIF og var sammen med B.T. med til at starte Friløbet, der er en ti km rundtur i København, som afholdes om efteråret. Jørgensen har stadig løbsrekorden på Eremitageløbet i Dyrehaven nord for København, som B.T. også er med til at arrangere.

»Han var en banebrydende løber med en ukuelig vilje og en stor kærlighed til løb. Han trænede allerede fra en ung alder mere end andre danske løbere og lagde aldrig skjul på, at han ville helt til tops«, siger journalist på B.T. Peter Fredberg.

Netop hans ihærdige træning kombineret med et sjældent talent var årsagen til, at Henrik Jørgensen kom helt til tops, vurderer Henrik Them. På spørgsmålet om, hvornår en dansk løber slår Jørgensens maratonrekord på 2.09.43 fra 1985, svarer Them:

»Det kræver, at der dukker et unikt talent op, ligesom vi har set med Anna Emilie Møller på kvindesiden. Men talent er ikke nok. Spørgsmålet er, om personen har den vilje, der skal til for at komme til tops. Der skal investeres. Der skal trænes, og der skal i høj grad vælges fra«.