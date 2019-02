Vonn styrtede og Shiffrin sejrede i alle tiders tætteste VM-afgørelse

Trods sit prædikat som tekniker understregede Mikaela Shiffrin, at hun også mestrer udfordrende pister. Den nye super-G-verdensmesters landsmand Lindsey Vonn sørgede derimod for dramatik i Åre.

Amerikaneren Mikaela Shiffrin er den uovertrufne alpine dronning. Ved VM-åbningsløbet i svenske Åre pressede den 23-årige tekniker og oprindelige slalomspecialist sin krop til det yderste og vandt sin første titel i fartdisciplinen super-G i et ultratæt løb, hvor nr. 1 og 4 blot var adskilt af 0,07 sekund.

Løbet i Åre måtte grundet voldsom blæst ved det oprindelige startområde i ca. 1.000 meters højde rykkes længere ned af bjerget Åreskuten, og et teknisk svært stykke i toppen af den oprindelige piste blev derfor sløjfet, hvilket umiddelbart kunne blive en fordel for deciderede fartspecialister som Sofia Goggia.

Italienske Goggia, der vandt i Åre i World Cuppen for 11 måneder siden, havde da også bedste tid indtil Shiffrin gik til angreb og fik distanceret hende med 0,02 sekund svarende til 0,51 meter og en vindertid i det afkortede medaljeræs på 1.04,89 minutter. Goggia fik sølv og der var bronze og karrierens første podieplads til Schweiz’ Corinne Suter. Tyske Viktoria Rebensburg var den uheldige nummer fire blot 0,07 sekund fra guldet i alle tiders tætteste super-G i VM-regi.

»Havde Viktoria Rebensburg haft bedre sigtforhold, havde hun måske været verdensmester nu«, lød analysen fra Shiffrin overfor tyske ARD.

Mikaela Shiffrin har vundet World Cuppen de seneste to sæsoner, og har trods masser af succes og nu 4 VM-guldmedaljer med sine blot 23 år stadig den væsentligste del af karrieren foran sig. For den 11 år ældre landsmand Lindsey Vonn er det derimod ved at være helt slut. Ikonet, der er alle tiders mest vindende kvinde, stopper grundet et utal af skader efter VM og super-G-udfordringen kunne have været hendes sidste løb overhovedet.

Foto: Tt News Agency/Ritzau Scanpix Efter at have sundet sig et par minutetr var den hårdføre Lindsey Vonn på skiene igen.

Efter at have sundet sig et par minutetr var den hårdføre Lindsey Vonn på skiene igen. Foto: Tt News Agency/Ritzau Scanpix

Feltets med afstand mest rutinerede begik i sin ivrige jagt på en 8. VM-medalje en stor brøler og hoppede direkte ind i en port, hvorefter hun på spektakulær facon havnede ude i sikkerhedsnettet. Efter et par minutter kom Vonn på skiene igen og begav sig grædende til hyldest i målområdet, hvor Shiffrin og de øvrige rivaler i minutterne forinden ved styrtet vendte ansigterne mod håndfladerne af frygt for, at Vonn var kommet alvorligt til skade.

Pisten i Åre var muligvis kort, men i høj udfordrende, hvilket yderligere 15 topløberes for tidlige exit vidner om.

Overblik VM i Åre Super-G (k): Vinder: Mikaela Shiffrin

Ons 6. 12.30: Super-G (m)

Fre 8. 11&16.15: Kombineret (k)

Lør 9. 12.30: Styrtløb (m)

Søn 10. 12.30: Styrtløb (k)

Man 11. 11&13.30: Kombineret (m)

Tir 12. 16: Holdløb (m, k)

Tor 14. 14.15&17.45: Storslalom (k)

Fre 15. 14.15&17.45: Storslalom (m)

Lør 16. 11&14.30: Slalom (k)

Søn 17. 11&14.30: Slalom (m) Vis mere

Sne har skabt VM-kaos

Mens Mikaela Shiffrin kunne tiljubles i Åre som verdensmester, havde de sidst ankomne VM-deltagere lige slået øjnene op i indkvarteringen i skisportsflækken beliggende 600 km nord for Stockholm.

Grundet de kaotiske tilrejseforhold særligt i søndags med massiv sne i München, hvorfra en stor del af VM-deltagerne skulle videre til det ligeså sneplagede Stockholm, blev tirsdagens styrtløbstræning for mænd derfor aflyst.

Til tyske medier oplyser vinderen af mændenes super-G i Kitzbühel i sidste uge, Josef Ferstl, at han undervejs mod Åre måtte tilbringe lidt af natten på gulvet i lufthavnen og resten siddende i et tog fra den svenske hovedstad til Åre. Opdateringer på social medier viser dog, at Josef Ferstl, holdkammerater og løbere fra blandt andet Italien og Frankrig slog den uventede ventetid ihjel ved både at drikke weissbier og se Super Bowl. Hyggeligt. Men ikke just optimale betingelser.

»Det har været nogle hårde døgn for de aktive«, siger løbsdirektør i Det Internationale Skiforbund (FIS), Markus Waldner.

Først var flyene fra München forsinket i 8-10 timer. I Stockholm kunne man ikke få en taxi, der kunne køre til hoteller og i lufthavnen kunne der ikke fremskaffes senge. Først mandag over middag ankom sidste store delegation af VM-deltagere.