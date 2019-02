Suveræn: Fænomenet skal nærmest bremse sig selv

Egentlig må det være fristende for Mikaela Shiffrin at jagte medaljer i samtlige discipliner ved det alpine VM i svenske Åre. Men den slags er yderst risikabelt, og et så ambitiøst forsøg vil meget let kunne gå ud over de slalomdiscipliner i næste uge, hvor hun er storfavorit til guldet. I tirsdagens VM-premiere kan man få det første signal om, hvor meget amerikaneren tør gabe over, når konkurrencerne åbnes med kvindernes super-G.

FAKTA VM-programmet Tir 5. feb. 12.30: Super-G (k)

Ons 6. 12.30: Super-G (m)

Fre 8. 11&16.15: Kombineret (k)

Lør 9. 12.30: Styrtløb (m)

Søn 10. 12.30: Styrtløb (k)

Man 11. 11&13.30: Kombineret (m)

Tir 12. 16: Holdløb (m, k)

Tor 14. 14.15&17.45: Storslalom (k)

Fre 15. 14.15&17.45: Storslalom (m)

Lør 16. 11&14.30: Slalom (k)

Søn 17. 11&14.30: Slalom (m) Vis mere

I denne fartdisciplin fører Shiffrin sæsonens World Cup foran specialister som Liechtensteins Tina Weirather og Østrigs Nicole Schmidhofer, og med 3 af sine 13(!) World Cup-sæsonsejre i disciplinen må det være svært for hende at melde fra. Derfor kan det være, at det bliver en anden, der træffer den beslutning.

»Ligesom før enhver anden fartdisciplin i sæsonen drejer det sig om fysisk og mentalt niveau. Vi vil ikke trætte Mikaela for meget, og derfor skal vi være forsigtige i den første VM-uge, så vi er sikre på, at hun er klar til de tekniske discipliner i uge to« siger Shiffrins træner, Mike Day, ifølge centraldaily.com.

Nogen siger, at det er kedeligt, når de ser den samme vinder igen og igen, men for mig er det aldrig kedeligt. I alle løb kæmper jeg med alt, hvad jeg har. Det drejer sig om konkurrenterne, om vejrforholdene og om min egen mentalitet på dagen Mikaela Shiffrin

Men træneren er tilfreds med den måde, Shiffin er kommet til Åre på. Da hun i lørdags havde vundet slalomløbet i Maribor, blev hun tilbudt plads på et privatfly med afgang kort tid efter konkurrencen og med den svenske VM-by som destination. Den venlige sjæl med invitationen var såmænd den slovenske rival Ilka Stuhec, der havde fået hjælp til den 1.900 km lange transport fra nogle sponsorer. Med om bord var også to andre konkurrenter, schweiziske Wendy Holdener og italienske Federica Brignone.

»Vi har fået en meget let rejse nordpå, så vi kan blive tidligt installeret, og det kan gøre en stor forskel med hensyn til forberedelser op til tirsdagens konkurrence«, siger Mikaela Shiffrin til AP. Til samme nyhedsbureau erklærede træner Day sig enig, men det er ingen garanti for, at Shiffrin løber super-G, og mandag stod hun over, da kvinderne trænede styrtløb.

Altid nyt udfordringer

De mange sejre og den suveræne førsteplads i den samlede World Cup – som hun har vundet de to seneste sæsoner – har fået alle mulige tal om rekorder til at snurre, og det kan til tider virke forstyrrende, fortæller Mikaela Shiffrin.

»I år har der været snakket meget statistik med en hel masse tal og bud på rekorder. Jeg synes, at den slags har det med at gøre alt det, som vi arbejder med, mindre menneskeligt. Og nogen siger, at det er kedeligt, når de ser den samme vinder igen og igen, men for mig er det aldrig kedeligt. I alle løb kæmper jeg med alt, hvad jeg har. Det drejer sig om konkurrenterne, om vejrforholdene og om min egen mentalitet på dagen. Og der er altid et nyt mål – en måde, hvorpå jeg kan blive bedre på mine ski«, fastslår Mikaela Shiffrin over for theguardian.com.

Hirscher ligner sikkert guld

Ser man lidt frem i VM-programmet, vil der i første uge blive lejlighed til at sige farvel til et par fartspecialister som f.eks. Shiffrins landsmand Lindsey Vonn og norske Aksel Lund Svindal. Begge har bebudet, at de løber deres sidste VM-konkurrence i den kommende weekends styrtløb.

Ud over Shiffrin vil uge to komme til at handle meget om østrigske Marcel Hirscher, der har vundet World Cuppen de seneste syv sæsoner på stribe. Han møder også frem med ni VM-medaljer (seks guld, tre sølv), og selv om navne som Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen, Clement Noel og Daniel Yule har leveret varen i denne sæson, er østrigeren storfavorit til VM-guld nummer syv og otte i Åre.