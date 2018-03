Amerikansk fænomen sætter kurs mod rekordbøgerne

Alpint: Dagen efter sin samlede sejr i World Cuppen vandt den amerikanske superstjerne Mikaela Shiffrin karrierens 42. sejr på højeste niveau, da hun i Ofterschwang i Tyskland efter to slalomgennemløb lige nøjagtigt var 9 hundrededele af et sekund hurtigere end Wendy Holdener fra Schweiz. Dermed vandt amerikaneren slalom-World Cuppen for femte gang på seks år. Det er aldrig sket tidligere i historien, at en alpin skiløber er blevet noteret for 42 World Cup-sejre inden sin 23 års fødselsdag. 22-årige Shiffrin vandt guld i storslalom og sølv i den kombinerede konkurrence ved det nylige vinter-OL i Sydkorea.

Fodbold: På to mål af Cristiano Ronaldo vandt Real Madrid 2-1 på udebane over Eibar. Hjemmeholdet var tæt på et point, men seks minutter fra slutsignalet slog den portugisiske superstjerne til for anden gang i kampen, og dermed undgik hovedstadsklubben endnu et pointtab.

Fodbold: Lionel Messi er ikke med, når FC Barcelona lørdag aften spiller mod Malaga. Den argentinske verdensstjerne har meldt fra til kampen af personlige årsager. Ifølge El Mundo Deportivo kan afbuddet skyldes, at Lionel Messis kone, Antonella Roccuzzo, har født parrets tredje barn.

Paralympiske lege: Den kontroversielle russiske skiskytte Michalina Lisowa vandt guld over distancen 6 km for synshandikappede, og det har vakt postyr i blandt andet Tyskland. Den 25-årige Lisowa er nemlig nævnt i McLaren-rapporten, der omhandler statsstøtte doping i Rusland, og hendes start ved paralympiske lege i Sydkorea udløste protester fra det tyske handicapidrætsforbund. Protesterne rokkede dog ikke ved Lisowas start, og nu har hun så vundet guld.

Alpint: Thomas Dressen fik revanche for sin 5. plads ved vinter-OL i Pyeongchang, da han vandt World Cup-styrtløbet i Kvitfjell i Norge. Tyskeren slog den schweiziske verdensmester Beat Feuz og OL-guldvinderen Axel Lund Svindal. Med et World Cup-løb tilbage fører Feuz konkurrencen i styrtløb med et forspring på 60 point til Svindal.

Håndbold: Efter to sæsoner i den franske klub Nice vender Jane Schumacher tilbage til den danske liga. Den tidligere landsholdsspiller, der var med til at vinde VM-bronze i 2013, skal efter sommerferien spille for Silkeborg-Voel.

Bordtennis: Kvartfinalen blev endestationen for Jonathan Groth i Qatar Open i Doha. Danskeren tabte til Zhendong Fan, Kina, med 4-1. Sætcifrene lød 9-11, 11-6, 12-10, 11-3, 14-12.

Fodbold: Daniel Wass står muligvis overfor en operation. Midtbanespillerens spanske klub Celta skriver på sin hjemmeside, at Daniel Wass har en skade i lænden, der bliver behandlet med fysioterapi. Hvis det ikke hjælper, kan en operation blive nødvendig.

Tennis: Wimbledon-mesteren Garbine Muguruza fik overraskende kun en kamp i Indian Wells. Den 3. seedede spanier tabte i 2. runde til verdens nummer 100 Sachia Vickery med cifrene 6-2, 5-7, 1-6.

Tennis: Verdens nr. 1, rumænske Simona Halep, havde ikke de store problemer med at avancere til 3. runde af WTA-turneringen i Indian Wells. Halep, der sad over i 1. runde, vandt 6-4, 6-4 over tjekkiske Kristyna Plisková.

Basketball: Efter 17 sejre på stribe måtte Houston Rockets omsider indkassere et nederlag i den nordamerikanske NBA-liga. Blandt andet på 30 point af Kyle Lowry vandt Toronto Raptors 108-105 over texanerne, der endnu en gang havde James Harden som den store spillere. Harden lavede 40 point.