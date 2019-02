Undskyld! Ski-boss på vildt tilbagetog efter 'jeg foretrækker diktaturer'-udtalelse

Miljøindsigelser og borgerprotester er ikke noget problem i diktaturstater. Derfor er de at foretrække som værtslande til internationale arrangementer, mener skiforbunds-chef.

Præsidenten for det internationale skiforbund (FIS) har åbnet VM i svenske Åre med et verbalt styrtløb.

Det bør være diktaturer, der får til opgave at arrangere olympiske vinterlege, siger han. Argumentet er, at der i så fald ikke skal bokses med miljøaktivister eller borgere, der er utilfredse med ekstravagante omkostninger.

»Det er lettere for os i diktaturer. Set forretningsmæssigt vil jeg kun have legene i diktaturer. Jeg vil ikke skulle skændes med miljøaktivister«, erklærer FIS-chefen, Gian-Franco Kasper, i et interview med den schweiziske avis Tages-Anzeiger.

Der er - trods alt - en grænse

Det har også den fordel, at det bliver lettere at gennemføre arrangementerne, så man slipper for besværet med skepsis hos landenes indbyggere:

»De kan sørge for legene. De behøver ikke at spørge folket«.

Der er dog grænser, tilføjer Gian-Franco Kasper til avisen:

»Jeg vil ikke tage til et land, der investerer i skisport, mens befolkningen sulter. Der trækker jeg grænsen«.

Foreløbigt kan Gian-Franco Kasper så se frem til et vinter-OL i Kina i 2022, mens 2026-udgaven ser ud til at blive i Europa - i enten Milano/Cortina d’Ampezzo eller i Stockholm/Åre.

Onsdag eftermiddag trak FIS-bossen så i land og beklagede sine udtalelser.

»Først og fremmest vil jeg gerne undskylde. Kommentarerne var ikke ment bogstaveligt, men det fremstod ikke klart af teksten«.

»Jeg tager fuldt ansvar for misforståelsen og beklager, at det stjal fokus fra vores VM-deltagere«, skriver han i forbindelse med en velkomsthilsen.