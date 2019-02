Tilbage på toppen: Liverpool kørte Bournemouth over med spektakulære mål

Liverpool er tilbage på førstepladsen i Premier League efter en stensikker sejr lørdag over Bournemouth. Jürgen Klopps tropper leverede en pragtpræstation, og de tre point var aldrig i fare.

Hjemme på Anfield pressede Liverpool deres gæster i bund fra start uden at komme til de store chancer, men da James Milner i det 24. minut sendte et indlæg lige i panden på Sadio Mané, startede målshowet for Premier Leagues tophold. Det er fjerde kamp i træk, at den lynhurtige senegaleser kommer på tavlen.

Ti minutter senere sendte en aldeles velspillende Andy Robertson så Georginio Wijnaldum i dybden, og han kvitterede for afleveringen ved at chippe bolden frækt over keeper Artur Boruc i Bournemouth-målet. Den hollandske midtbanespiller var flyvende gennem hele kampen og er et godt bud på kampens spiller.

Wijnaldum var dog ikke den eneste, der diskede op med detaljer på Anfields grønsvær. Målet til 3-0 blev skabt af en lang præcis aflevering fra Naby Keita, som Roberto Firmino fint tog sig af, inden han med hælen sendte bolden rundt om sin modstander til Mohammed Salah i løb. Og egypteren var sikkerheden selv.

Trods flere gode muligheder, heriblandt et hug på overliggeren af Salah, blev det ikke værre for Bournemouth, der drager sydpå med et 0-3-nederlag efter en kamp, de aldrig fik fodfæste i.

Med sejren har Liverpool 65 point mod Manchester Citys 62 efter 26 kampe.

Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix Kenneth Zohore blev lørdag matchvinder for Cardiff, da han kom på banen i anden halvleg og scorede til 2-1.

Danskermål i bundopgør

Andetsteds startede både Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard inde for Southampton, der tog imod Cardiff i et vigtigt opgør i bunden af rækken. Også Kenneth Zohore fik spilletid, da han kom ind for Cardiff midtvejs i 2. halvleg.

Opgøret faldt ikke ud til Southamptons fordel, da Cardiff vandt med 2-1 på et mål scoret af netop Zohore i tillægstiden. Dermed kravlede den walisiske hovedstadsklub væk fra tabellens nedrykningsgivende 18. plads.

Helt i bunden af samme nedrykningskamp ligger en anden danskerklub, Huddersfield. Holdet fik besøg af Arsenal, og scoringer af Alex Iwobi og Alexandre Lacazette sørgede for, at det heller ikke blev lørdag, at værterne fik oprejsning i form af livsnødvendige point. Kampen endte 2-1 til Arsenal, som dermed holder fast i hælene på formstærke Manchester United, som besejrede Fulham tidligere på dagen.

I de øvrige eftermiddagskampe spillede Crystal Palace uafgjort med West Ham, og Watford vandt 1-0 over Everton.