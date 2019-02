Manchester United knækker bundhold og forstærker pres på Chelsea

FAKTA Uniteds gode serie Siden Ole Gunnar Solskjær i december overtog managerposten i Manchester United, er det gået således: 9. februar: Fulham-Manchester U. 0-3

3. februar: Leicester-Manchester U. 0-1

29. januar: Manchester U.-Burnley 2-2 (PL)

25. januar: Arsenal-Manchester U. 1-3 (FA Cup)

19. januar: Manchester U.-Brighton 2-1 (PL)

13. januar: Tottenham-Manchester U. 0-1 (PL)

5. januar: Manchester U.-Reading 2-0 (FA Cup)

2. januar: Newcastle-Manchester U. 0-2 (PL)

30. december: Manchester U.-Bournemouth 4-1 (PL)

26. december: Manchester U.-Huddersfield 3-1 (PL)

22. december: Cardiff-Manchester U. 1-5 (PL)

Vis mere

Ole Gunnar Solkjærs 11. opgave som midlertidig manager for Manchester United var lørdag oprykker og bundhold Fulham på Craven Cottage. Den løste nordmanden og hans udvalgte tilfredsstillende

Dermed fik nordmanden og hans mandskab bevaret presset på især Chelsea i kampen om Champions League-billetterne. London-klubben, der lørdag måtte slippe fjerdepladsen til United, spiller søndag sin kamp i 26. runde hos Manchester City. Og derfor kan det blive svært at generobre fjerdepladsen i denne omgang.

Fulham lagde ud i højt tempo og tilspillede sig et par gode muligheder, men efter et kvarters spil havde Paul Pogba med et drøn af et venstrebensskud banket bolden forbi Fulham-målmand Sergio Rico.

United overtog kommandoen

Det fik hurtigt vendt opgøret, så det som forventet var gæsterne fra Old Trafford, der styrede begivenhederne. Og en anden United-franskmand ville ikke stå tilbage for Pogba. Anthony Martial stormede pludselig af sted i en effektiv omstilling, driblede elegant forbi to modstandere og sendte usvigelig sikkert bolden i nettet til 2-0.

Det lignede en afgørelse på den duel, og efter pausen kunne Manchester United nøjes med at kontrollere opgøret uden at bruge for mange kræfter på at hente en storsejr. Pogba øgede til 3-0 på straffespark, og så fik Fulham af og til lov til at lege lidt med på hjemmebanen ved Themsen.

Solskjær havde også fundet plads til at sende reserverne Alexis Sánchez, Etic Bailly og Scott McTominay på banen.

Store kampe vinker forude

For nordmanden er sejren endnu en fjer i hatten i hans forrygende managerperiode i storklubben, da han nu kan notere 10 sejre i sine 11 kampe. Den sidste endte uafgjort.

Næste opgave i Premier League bliver Liverpool på Old Trafford 24. februar, men i mellemtiden er det Champions League-duellen mod PSG på Old Trafford, der tæller. Den spilles på tirsdag, og i FA Cup skal United 18. februar en tur til Stamford Bridge og møde Chelsea i 5. runde.

Det bliver en spændende periode med endnu en stor eksamen for Ole Gunnar Solskjær og det genrejste United-hold.