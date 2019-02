Skjern forværrer KIF Koldings massive problemer

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.30 Tennis: Qatar Total Open (k) 19.50 Håndbold: Aalborg – Bj.bro-S. (m) 1.00 Basketball: Indiana-Milwaukee TV3+ 21.00 Fodbold: Tottenham-Dortmund TV3 Sport 11.05 Tennis: ATP fra Rotterdam 21.00 Fodbold: Ajax-Real Madrid 2.05 Ishockey: Pittsburgh-Edmonton TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-H. –Celje (m) 20.45 Fodbold: Brentford-Aston Villa Eurosport 1 11.00 Billard: Snooker, Home Nations S. Vis mere

Håndbold: Onsdag aften tabte KIF Kolding på hjemmebane 23-29 til Skjern Håndbold, og KIF kan efterhånden vinke farvel til en plads i slutspillet. Det var KIF’s tredje nederlag, efter at Ligaen blev genoptaget i begyndelsen af februar oven på VM. Samtidig var det KIF’s andet nederlag, siden Lars Frederiksen blev fyret som cheftræner i sidste uge. Den forfremmede assistent Lars Rasmussen kunne ellers se sit hold få en god start på opgøret, men betingelserne for at få succes blev forværret allerede efter 10 minutter. Alexander Morsten skød Skjern-målmand Emil Nielsen i hovedet på et straffekast og modtog et direkte rødt kort. I minutterne lige inden og lige efter udvisningen tippede kampen over til Skjerns fordel. Hjemmeholdet førte 4-3 efter seks minutter, men 11 minutter senere førte gæsterne 11-4. Det kom KIF sig aldrig rigtigt over.

Fodbold: Robert Skov var på alles læber efter sit hattrick i FC Københavns storsejr over OB i søndags. Hattricket kom dog ikke uden gnidninger. Den tredje scoring blev sat ind via et straffespark, som var begået mod angriberen Pieros Sotiriou. Og det var ikke ligefrem let at overbevise cyprioten om at lade Skov sparke. Det beklager Sotiriou i dag på Instagram: »På det tidspunkt tænkte jeg på at øge min selvtillid ved at score et mål. Jeg havde ikke andet i hovedet, og jeg forstår, at det var forkert af mig at diskutere med mine holdkammerater«, skriver han og understreger, at han er glad for, at Robert Skov fik sit hattrick. Men »han skylder mig en assist«, skriver Pieros Sotiriou.

Golf: I sin anden runde som professionel leverede Årets Fund i dansk idræt, 17-årige Nicolai Højgaard, en fænomenal 63’er. En eagle og syv birdies (deraf de fem i træk) sendte Nicolai Højgaard 52 pladser frem og op som nr. 4 i årets første turnering på Ecco Tour på PGA Catalunya, 3 slag efter den førende islænding, Gudmundur Kristjansson, og side om side med Mark Haastrup som bedste dansker. Også tvillingebror Rasmus Højgaard avancerede og er nr. 11, hvorimod blandt andre de to tidligere European Tour-spillere Lasse Jensen og Jeppe Huldahl missede cuttet, sidstnævnte efter 9 slag, en femdobbeltbogey, på sidste hul. Torsdagens tredje runde er turneringens sidste.

Tennis: Den tidligere nr. 1 på ranglisten, rumænske Simona Halep, kom godt fra start i Doha, da hun onsdag mødte ukrainske Lesia Tsurenko. Halep vandt 6-2, 6-3 og skal i kvartfinalen møde tyske Julia Görges, som i tre hårde sæt nedkæmpede USA’s Alison Riske. De andre kvartfinaler: Elina Svitolina-Karolina Muchova, Barbora Strycova-Angelique Kerber, Kiki Bertens-Elise Mertens.

Football: Quarterbacken Joe Flacco er på vej til en ny NFL-klub efter 11 sæsoner hos Baltimore Ravens. Ifølge ESPN skifter 34-årige Flacco til Denver Broncos. Til gengæld skulle Ravens få lov til at få et såkaldt ’mid-round draft’, hvor en klub vælger en spiller til den kommende sæson. En hofteskade spolerede det meste af den forgangne sæson for Flacco, som kunne se sin plads blive overtaget af rookien Lamar Jackson.

Fodbold: Der kan meget vel vente et juridisk tovtrækkeri om overgangssummen for den argentinske angriber Emiliano Sala, som døde i et flystyrt, lige efter at han var blevet solgt for cirka 127 mio. kr. fra Nantes til Cardiff i Premier League. Ifølge britiske medier har den franske klub i længere tid krævet beløbet af den walisiske fodboldforretning, men Cardiff vil først have et fuldt overblik over flystyrtet og få placeret et ansvar. Klubbens bestyrelsesformand, Mehmet Dalman, bekræfter, at Nantes har truet med et sagsanlæg og siger nu: »Hvis vi er kontraktligt forpligtet til at betale, så gør vi det selvfølgelig. Vi er en hæderlig klub«, siger han til BBC: »Men hvis vi ikke er, og der er nogle usikkerheder, så vil du jo forvente, at jeg som formand og vogter af denne klubs interesser kigger nærmere på omstændighederne og står fast«.

Fodbold: Nicklas Bendtner skal efter planen tilslutte sig de øvrige Rosenborg-spillere 22. februar. Det sker, når han har smidt fodlænken. Det siger Rosenborgs sportschef, Stig Inge Bjørnebye, til B.T. »Planen er at han møder heroppe næste fredag. Det siger sig selv, at Nicklas Bendtner har været savnet. Vi vil altid gerne have alle vores spillere til rådighed, når vi har truppen samlet. Men det er ikke sådan, at vi har brugt tid på at ærgre os over Bendtners manglende deltagelse«, siger sportschefen.

Fodbold: Anføreren for det danske kvindelandshold, Pernille Harder, forlænger sin kontrakt med tyske Wolfsburg, så den løber til sommeren 2021. »Jeg nyder virkelig at være en del af denne klub og at spille sammen med så mange dygtige fodboldspillere. Jeg glæder mig allerede til de næste år og de kommende kampe i den grøn-hvide«, siger Pernille Harder til klubbens hjemmeside. Harder, der blev nr. 2 ved Ballon d’Or-uddelingen i 2018, har været i klubben siden 2017 og var sidste år med til at sikre holdet The Double.

Ishockey: Oliver Bjorkstrand tog både tre point og håneretten i danskeropgøret natten til onsdag dansk tid i NHL. På hjemmebane slog hans klub, Columbia Blue Jackets, sidste års mestre, Washington Capitals, der havde Lars Eller på isen, 3-0. Bjorkstrand havde en stor andel i kampens åbningsmål, der faldt efter seks minutter af første periode. Danskeren opsnappede pucken i egen forsvarszone og sendte Anthony Duclair afsted på en kontra. Duclair viste kølighed foran målet og bragte hjemmeholdet foran 1-0. Det var 23-årige Oliver Bjorkstrands femte point i de seneste seks kampe.