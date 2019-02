Anders Antonsens særlige 'dobbeltliv': »Hold kæft, der følte jeg mig sgu lidt ensom. Det er noget af det sværeste ved mit liv«

Jeg har nogle gange svært ved at håndtere de ’huller’ i tilværelsen, fordi der er tale om to så markante yderpoler. Tid alene skaber nogle gange tvivl. Det tror jeg, at mange kender. Jeg ved godt, jeg har måttet høre for, jeg efter en sejr i Skotland i 2016 sagde, jeg var den næste store spiller i dansk badminton. Men sandheden er jo, jeg ikke føler mig som en stjerne. Citatet fra Skotland fortæller, at jeg har en god selvtillid. Men når jeg sidder og har stunder alene for mig selv, tvivler jeg da nogle gange på, om jeg kan leve op til alle mine drømme. Sådan noget siger man typisk ikke alt for højt, men det er virkeligheden. På den måde kæmper man 100 gange mere med sig selv end manden på den anden side af nettet.

Nogle dage tænker jeg ’Fuck, det hele går stærkt. Kan jeg følge med?’. Jeg har ikke endnu ikke fundet helt præcis ud af, hvordan jeg skal håndtere at være i stand til at slå verdens bedste den ene uge og så måske være milevidt fra mit topniveau ugen efter.

Jeg har faktisk endnu ikke fundet ud af, hvad der egentlig er min stil på en badmintonbane. Er jeg den spiller fra Denmark Open, som opildner publikum, knytter næven efter hver eneste vundne duel og spiller aggressivt? Eller er jeg den stille type, der holder sig i sin egen boks og bygger spillet op som i Indonesien? Jeg skal i hvert fald blive bedre til at finde ud af det i forhold til hver kamp, hvis jeg skal blive verdens bedste.

Det blev klart for mig i 2018, som generelt var et skidt år. Jeg lavede nogle fine ting i Denmark Open og i Kina. Men ellers var det ikke alt for godt.

Foto: Martin Lehmann »Det er sgu mærkeligt, at bo på fem-stjernet hotel, og 10.000 mennesker skriger dit navn om søndagen et sted ude i østen, hvorefter du om onsdagen står nede i Brugsen og overvejer, hvilket rugbrød du skal købe med hjem«.

Sidste sommer i Malaysia mødte jeg Tanongsak fra Thailand. Jeg gik ind og spillede helt vildt aggressivt. Det endte med, jeg tabte kæmpestort. Efter den kamp havde jeg en samtale med landstræner Kenneth Jonassen om, hvordan fanden det var, jeg spillede. Jeg fik lynhurtigt succes, da jeg begyndte at spille med på den europæiske tour som teenager, mens det begyndte at blive sværere for mig i 2018. Jeg glemte at bruge alle mine slagvariationer og gode teknik i en periode. Jeg blev forudsigelig i mit spil og begyndte at tvivle.

Det går bare ikke i min sport. Jeg står med hele ansvaret for resultatet. Tvivl gør forskellen på at være en del af verdenstoppen eller ikke at være noget som helst. Specielt for en spiller som mig. I Malaysia blev Kenneth og jeg enige om, at jeg igen skulle tillade mig selv at lave et slag ved 18-18 i afgørende sæt, som jeg ikke har prøvet i hele kampen, hvis jeg føler, det er det rigtige. Så kan det godt være, det ikke altid vil være det rigtige at gøre set i bakspejlet, men hvis jeg ikke tillader mig selv den kreative frihed, kan jeg ikke blive den bedste.

Afhængig af Axelsen

Svend Aage Sørensen fra elitecenteret i Aarhus fungerer som sparringspartner i forhold til min mentale træning. Vi snakker meget om det med at holde sulten. Det er faktisk et mantra. Han var på et tidspunkt bekymret for, om jeg fik penge for tidligt. At det kunne blive en sovepude. At jeg blev for magelig og tænkte ’Det er sgu lækkert nok, det her’ og gik på kompromis med det sportslige og tog nogle forkerte valg, fordi jeg begyndte at vinder turneringer i en ung alder.

Derfor er jeg meget opmærksom på at blive ved med at udvikle mig. I det store billede betyder det jo ikke meget, at jeg har vundet i Indonesien. Der er mere at opnå. Jeg er først lige begyndt. Jeg skal udvikle mig meget, meget mere for at kandidat til de største titler.

For at blive det er jeg afhængig af det træningsmiljø, vi har med landsholdet i Brøndby. Og jeg er i høj grad også afhængig af en gut som Viktor Axelsen. Efter min sejr i Indonesien har der været rigtig mange, som gerne vil skabe en duel mellem ham og mig. Jeg har stået i flere interviews, hvor der er blevet spurgt ind til vores relation.