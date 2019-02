Nederlag på 20-0 sender 100-årig ud af Serie C - og syg Wozniacki må give op

Direkte sport i tv Mandag 18. februar TV 2 Sport 8.00 Tennis: Dubai Duty Free Champ. (k) 20.20 Håndbold: Skanderborg-Nordsjælland (m) TV3+ 20.30 Fodbold: Chelsea-Manchester U TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-AaB 22.45 Tennis: Rio Open (m) TV3 Max 1.35 Ishockey: Columbus-Tampa Bay

Fodbold. Efter søndagens nederlag på 20-0 mod Cuneo med et hold bestående af syv teenagere er Pro Piacenza blevet smidt ud af den italienske Serie C. Pro Piacenza stillede op for at undgå at blive ekskluderet fra rækken efter tre taberdømte kampe, og sendte massøren på banen, da en af spillerne fik krampe, fordi der skal være syv spillere på banen, men dagen derpå blev den 100 år gamle klub alligevel smidt ud af ligaorganisationen Lega Pro.

Boksning. Patrick Nielsen forlader Team Sauerland for i stedet af være i stald hos den nystartede promotor Peder Forsman. »Jeg har jo været 11 år hos Sauerland, og der har ikke været noget der, men det er som om, vi er gledet fra hinanden på det seneste. Jeg vil jo gerne tilbage i Danmark og bokse nogle flere kampe. Det kan Peder tilbyde, og nu får jeg lov til at jagte min drøm igen«, siger 27-årige Patrick Nielsen til Ekstra Bladet.

Fodbold. Portugiseren Nani er i en alder af 32 år skiftet til MLS-klubben Orlando City på en kontrakt for de kommende tre et halvt år. 2016-europamesteren kommer på en fri transfer fra Sporting CP.

Håndbold. En tilskuer, der kastede en fadøl mod dommeren under en kamp mod Lemvig i fredags, er blevet udelukket fra at overvære Mors-Thys kampe det kommende halvandet år. Tilskueren var mandag til møde med klubben og undskyldte sin handling.

Tennis. Caroline Wozniacki indledte året på 3.-pladsen på verdensranglisten, men efter den tidlige exit ved Australian Open er hun uge for uge faldet tilbage. Mandag er danskeren nede som nummer 14, hvilket er den laveste placering i to år. Den 28-årige får heller ikke i denne uge mulighed for at score point til ranglisten. Caroline Wozniacki måtte en time før kampstart mod schweizeren Stefanie Voegele ved WTA-turneringen i Dubai nemlig melde fra på grund af sygdom. Det er ifølge TV2 Sport en virus, der plager hende. Også i sidste uge i Qatar var Caroline Wozniacki plaget af sygdom.

Tennis. En del af årsagen til Caroline Wozniackis fald på ranglisten skyldes også, at hun har fået konstateret leddegigt. Det er hårdt både fysisk og mentalt, fortæller Wozniacki til TV2. »Energien er der ikke rigtig på samme måde, og man har ondt de fleste steder. Og så handler det bare om måske at tage en slapper og i stedet gøre nogle af de ting, man kan. Bare komme ud og få noget frisk luft og gå en tur og lave nogle andre ting«, siger hun til TV2.

Golf. Morten Ørum Madsen fører efter to af de tre runder af årets anden turnering på Ecco Touren, der afvikles på PGA Catalunas to baner ved Barcelona. Med en runde i 68 slag på Stadium Course er ’MØM’ 2 slag foran finnen Juuso Kahlos og 4 foran bl.a. Christian Bæch Christensen, der leverede en 62’er på Tour Course efter at have brugt 76 slag i første runde. Tvillingerne Rasmus og Nicolai Højgaard ligger side om side på 27.-pladsen, 9 slag efter den førende.

Golf. Mens European Tour-turneringerne de seneste to uger i Australien har været uden dansk deltagelse, har Jeff Winther deltaget i en turnering på den sydafrikanske Sunshine Tour, hvor han med en 8.-plads opnåede karrierens næstbedste placering. Jeff Winther fik ca. 50.000 kr. for placeringen. I denne uge deltager Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard i WGC-turneringen i Mexico City, der har deltagelse af 64 af verdens bedste spillere og ikke har noget finalecut.

Formel 1. Tyskeren Sebastian Vettel (Ferrari) kørte mandag formiddag 72 test-omgange på banen ved Barcelona og var suverænt hurtigste mand på banen. Med 1.18,161 minut som hurtigste omgangstid var han 1,783 sekund hurtigere end mexicaneren Sergio Perez (Racing Point). Kevin Magnussen (Haas) skal teste på Circuit de Barcelona-Catalunya tirsdag og torsdag. Sæsonen indledes 17. marts i Australien.